Mandagens Premier League-rykter

Manchester United skal allerede ha vært i møter med agentene til en av Europas heiteste angripere.

Det har ligget an til at Lautaro Martínez skulle signere for Barcelona fra Inter denne sommeren, men ifølge Marca så kan katalanernes somling bety at klubber som Real Madrid og Manchester United tar initiativ. Ole Gunnar Solskjærs lag hevdes nemlig å allerede ha vært i møter med Martínez' agenter.

Manchester United har lenge blitt koblet med Napoli-stjernen Kalidou Koulibaly, men ifølge napolitanernes sportsdirektør, Cristiano Giuntoli, kommer de ikke til å senke prisen på den senegalesiske midtstopperen til tross for korona-pandemien, skriver italienske Sky Sport.

Chelsea har lenge blitt koblet med en overgang for Leicester-back Ben Chilwell, men ifølge The Telegraph har Manchester City nå kastet seg inn i kampen om den engelske landslagsspilleren.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

The Mirror skriver at etter som det ser ut som Timo Werner tar turen til Chelsea, så har Liverpool allerede startet forhandler med Wolves rundt en overgang for Adama Traoré.

Tuttosport skriver at Edinson Cavani har bestemt seg for å signere for Atlético Madrid, og sier dermed nei til klubber som Inter. Han har også blitt koblet med Arsenal og Manchester United.

David Silva sine dager i Manchester City nærmer seg slutten. Den spanske legendens kontrakt går ut denne sommeren, og ifølge The Mirror kan neste stoppested bli Al-Duhail, som spiller i Qatar.

Dejan Lovren kan bli løsningen på Roma sine stopperproblemer, skriver Gazzetta dello Sport. Klubben skal ønske å gjøre lånet til Chris Smalling permanent, men skulle Manchester United sette seg på bakbeina, så vil Roma forsøke seg på Liverpool-forsvareren, hevder avisen.

Ifølge Daily Mail skal Celtic stå klare til å tilby stjernespiss Odsonne Edouard ny kontrakt i håp om å beholde ham i Skottland. Den franske angriperen har blitt koblet til klubber som Arsenal og Manchester United den siste tiden.

Den italienske avisen La Repubblica hevder at Everton fortsatt ligger langflate etter Torino-stjernen Andrea Belotti, og at Carlo Ancelotti ønsker å ta innersvingen på klubber som Atlético Madrid for han signatur.

Ifølge Sky Deutschland skal Southampton være klare på at de ikke ønsker å signere Kevin Danso permanent fra Augsburg. Det skal ha åpnet for at klubber som Werder Bremen og Köln.