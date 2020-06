Mandagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær må muligens endre litt på overgangsplanene denne sommeren.

Den engelske tabloidavisen Daily Star hevder å vite at Manchester United vil sette inn støtet for å få signert Jack Grealish fra Aston Villa denne sommeren. Ifølge avisen skal mye av grunnen til det være at de skal ha blitt fortalt at de må vente ytterligere 12 måneder før Borussia Dortmund er villige til å selge Jadon Sancho.

I tillegg melder The Sun at Sancho nå skal være åpen for å vende tilbake til Manchester City om han mottar et tilbud fra Pep Guardiola. Sancho forlot nettopp City i 2017 og det har vært få rapporter om at engelskmannen skal ønske å vende tilbake til klubben han forlot for tre år siden.

Til franske Telefoot uttaler Pierre-Emerick Aubameyang at avgjørelsen om å signere en ny kontrakt eller ikke med Arsenal er kanskje den viktigste avgjørelsen i karrieren så langt. 30-åringen hevder at alt er opp til Arsenal på dette tidspunktet og hva de er villige til å tilby spissen.

Ifølge Express skal Manchester United ha lagt Wilfried Ndidi til listen over spillere de vil forsøke å signere. 23 år gamle Ndidi har imponert for Leicester i flere sesonger og skal også være ønsket av Real Madrid og PSG.

Samme avis melder at Chelsea er villige til å legge 75 millioner pund på bordet for Kai Havertz fra Bayer Leverkusen. Ifølge avisen skal prislappen for 21-åringen være satt til 90 millioner pund.

Newcastle har sett seg ut Marcos Alonso fra Cheslea som et mål, skriver The Sun. Grunnen skal være at London-klubben jakter Leicesters Ben Chilwell, derfor kan det være gode muligheter for at spanske Alonso er ferdig på Stamford Bridge.

Spanske medier blant dem COPE melder at Arsenal ligger best an til å signere Thomas Partey fra Atletico Madrid. Ifølge rapportene skal Madrid-klubben ha akseptert at 27-åringen får forlate klubben etter sesongen.

Arsenal skal også jakte forsterkninger i forsvaret. Ifølge brasilianske Caras skal London-klubben ha fått gode signaler på at Thiago Silva kan komme til Premier League og Emirates. Brasilianeren ønsker å fortsette karrieren i Europa etter at det ble klart at han ikke fortsetter i PSG etter denne sesongen. Også Tottenham skal være på jakt etter midtstopperen, rapporterer The Sun.

Mer Arsenal og denne gangen skal det også dreie seg om en forsvarsspiller fra Ligue 1. Goal melder at Axel Disasi fra Reims står høyt på ønskelisten til Mikel Arteta fordi det nå rapporteres at Dayot Upamecano fra Red Bull Leipzig mest sannsynlig vil bli for dyr for Arsenal.

Trioen Tottenham, West Ham og Chelsea skal alle være interessert i Romas Pau Lopez, ifølge Estadio Deportivo. Den 25 år gamle spanske keeperen skal være tilgjengelig for 36 millioner pund.

Chelsea skal også vurdere Fraser Forster fra Southampton som ny mann inn i keeperteamet i klubben, ifølge Football Insider.

De blåkledde fra London planlegger ifølge flere engelske aviser å selge unna en rekke spillere i sommer. Hele seks navn nevnes å være ferdig i Chelsea for å gjøre plass til yngre og større talenter. De seks skal være Tiemoue Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi og Victor Moses.

Ifølge Daily Mail skal Nice være interessert i Evertons Morgan Schneiderlin. Prisen skal være på omlag to millioner pund for midtbanespilleren.