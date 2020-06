Mandagens Premier League-rykter

Chelsea skal ha rettet blikket mot Paris, i sin jakt på en ny venstreback.

Frank Lampard virker fast bestemt på å hente en ny venstreback til Chelsea når overgangsvinduet åpner. Dersom Ben Chilwell skulle glippe, er PSG-backen Layvin Kurzawa et alternativ, skriver The Express.

Juventus håper å sikre seg Wolves-spissen Raul Jimenez og er villig til å tilby både Daniele Rugani og Federico Bernardeschi i bytte, for å senke prisen på meksikaneren, skriver Tuttosport. 29-åringen har scoret 14 Premier League-mål denne sesongen.

Ryktene om Kalidou Koulibaly vil ingen ende ta. Nå er det Corriere dello Sport som hevder at Liverpool vil by 54 millioner pund for senegaleseren. Midtstopperen har tidligere vært koble til blant andre Manchester United og Chelsea.

AS Roma har tilbudt Jan Vertonghen en toårskontrakt, når avtalen hans med Tottenham løper ut i sommer, melder Il Messaggero. Belgieren har spilt for Spurs siden 2012.

Everton har kastet seg inn i kampen om Valladolid-forsvareren Mohammed Salisu, skriver Daily Mail. Ifølge avisen har 21-åringen en utkjøpsklausul på 10,8 millioner pund. Også Southampton og Manchester United har vist interesse for forsvarsspilleren.

Morgan Schneiderlin svært nær en overgang bort fra Everton, etter å ha bestått en medisinsk sjekk hos Ligue 1-klubben Nice, melder Sky Sports.

Manchester Evening News skriver at Manchester City er enig med Slavia Sofia-talentet Filip Krastev om en overgang. Bulgareren blir værende i Sofia ut kalenderåret, før han slutter seg til Citys akademi.

Vi avslutter i Catalonia, der Barcelona har startet forhandlinger med Lionel Messi om en ny kontrakt. Argentineren, som blir 33 år denne uken, skriver trolig under på en toårskontrakt, skriver Marca.