Mandagens Premier League-rykter

Nye opplysninger rundt den videre karrieren til verdens beste fotballspiller.

Lionel Messi (33) kan ifølge Talksport ende opp med å skrive under for Manchester City når Barcelona-kontrakten utløper etter neste sesong. Dette kan angivelig bli en realitet dersom City-manager Pep Guardiola gir seg i City på samme tidspunkt.

Manglende tillit til Barcelona-president Josep Maria Bartomeu har tidligere blitt oppgitt som en av grunnene til at Messi vurderer å flytte på seg, men Bartomeu avviser ifølge TV-kanalen Movistar at argentineren vil vekk fra Camp Nou.

- Messi har sagt til oss at han vil bli her. Vi kommer til å kunne nyte spillet hans her i lang tid fortsatt, uttaler Barca-presidenten.

Les også: Lagerbäck om Haaland: - Helt unikt. Du må gå tilbake til Messi

The Sun rapporterer at Leeds United hiver seg inn i et kappløp mot blant andre Leicester om å bli den neste klubben til Celtic-storscorer Odsonne Édouard (22).

Spissen kan angivelig bli Leeds' førsteprioritet om de sikrer seg opprykket til Premier League. Édouard scoret 22 ganger og ble toppscorer i Skottland sist sesong, hele ni mål foran den tidligere PL-målsniken Jermain Defoe (37).

England-back Danny Rose (30) frykter han er ferdig i Tottenham, og at han nå spiller for å holde liv i karrieren på utlån i Newcastle. Det skriver i alle fall Daily Mirror.

Chelsea forbereder seg på å selge seks spillere for å få råd til å kjøpe den offensive midtbanestjernen Kai Havertz (21) fra Bayer Leverkusen, mener Daily Express å vite. Den tyske landslagsspilleren er verdsatt til rundt 1,07 milliarder kroner.

Les også: Satte Børven totalt i skyggen: - Veldig interessant å se

Napoli har trappet opp jakten på Lille-angriperen Victor Osimhen (21), rapporterer Corriere dello Sport.

Hvis nigerianeren havner hos Gennaro Gattuso og kompani, kan det fremskynde en overgang bort derfra for polske Arkadiusz Milik (26). Sistnevnte er ifølge Gazzetta dello Sport er i kikkerten til både Tottenham og Juventus.

Både Arsenal og Napoli er ute etter å sikre seg den franske vingen Allan Saint-Maximin (23) fra Newcastle, rapporterer Le 10 Sport.

På Emirates Stadium har man også begynt på samtaler om en kontraktsforlengelse for Saint-Maximins landsmann Alexandre Lacazette (29). Det hevder i alle fall Daily Mirror. Spissen har blitt hyppig koblet til Atlético Madrid de siste månedene.

En spiller som muligens kan være på vei bort fra Arsenal er høyrebacken Héctor Bellerin (25). Daily Express kobler spanjolen til Paris Saint-Germain, og tilføyer at også Juventus og Bayern München skal være interessert.

TRANGT OM PLASSEN? Arsenals Héctor Bellerin (til venstre) har fått en ny konkurrent om plassen på høyrebacken i Cédric Soares. Her er Bellerin avbildet i duell med Romain Saïss i helgas sterke borteseier mot Wolverhampton. Foto: Michael Steele (Reuters / NTB scanpix)

Bayern München-profilen Thiago Alcántara (29) vil bort fra den tyske giganten, skal vi tro Daily Mail. Midtbaneprofilen er angivlig lysten på en overgang til Liverpool, som trolig vil vurdere å betale drøyt 380 millioner for ham.

Bayern-trener Hansi Flick sier samtidig at han gjør sitt beste for å overtale Thiago til å bli værende i München. Dette ifølge The Sun.

Carlo Ancelotti sier det er uaktuelt å selge noen av stjernespillerne han rår over i Everton-stallen, melder Talksport. Lucas Digne (26), Mason Holgate (23) og Richarlison (23) er blant navnene som ryktes på vei bort fra Goodison Park i sommer.