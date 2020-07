Mandagens Premier League-rykter

To Premier League-spillere på radaren til Bundesliga-vinnerne.

Franske Le10Sport rapporterer at Bayern München har sett seg ut to Premier League-spillere som skal forsterke troppen før neste sesong. Det dreier seg om Tottenhams Tanguy Ndombele og Chelseas Tiemoue Bakayoko, melder nettstedet.

N'Golo Kante skal være ønsket i Milano, der hans tidligere manager, Antonio Conte, gjør det bra med Inter. Chelsea skal også være villige til å lytte til bud på 29-åringen, melder Gazetta dello Sport fra Italia.

I Milano skal det også foreligge interesse for Luka Jovic, denne gangen fra AC Milan. De vil dog få konkurranse om signaturen til 22-åringen, for Leicester Mercury mener å vite at Leicester og Arsenal også vil kaste seg inn i kampen om spissen.

FORTSETTER EVENTYRET? Zlatan Ibrahimovic har rukket å fylle 38 år, men leverer fortsatt varene på høyeste nivå. Foto: Alessandro Garofalo (Reuters)

Dejan Lovren har neppe en sikker plass i Liverpool-laget i sesongene som kommer, og Liverpool Echo melder nå at Zenit St. Petersburg har meldt sin interesse for 31-åringen.

Evigunge, Zlatan Ibrahimovic, går også en usikker fremtid imøte. 38-åringen forteller til Sky Sports at det ikke har vært samtaler med AC Milan om en kontraktforlengelse, til tross for at svensken står uten kontrakt om en måneds tid.

The Mirror hevder at Luke Shaw fort kan bli ofret av Ole Gunnar Solskjær, ettersom klubben nå vender fokuset mot Ben Chilwell - som i flere sesonger har levert varene for Leicester.

I United jobbes det også med å avklare fremtiden til Alexis Sánchez. Samme avis mener at samtalene mellom klubbene så langt ikke har ført til en avklaring.