Mandagens Premier League-rykter

Premier League-rivaler vurderer Willian, mens brasilianeren fremdeles venter på at Chelsea skal gi ham det han vil ha.

Vi begynner med The Mirror, som spekulerer i at Jadon Sancho kan komme til å måtte legge press på sin klubb, Borussia Dortmund, dersom han ønsker en overgang til Manchester United foran neste sesong. Tyskerne krever i utgangspunktet 120 millioner pund for 20-åringen, noe United ikke er villig til å betale.

David Luiz har hevet seg stort og levert gode kamper i Arsenal-forsvaret den siste tiden. Nå hevder Daily Star at fremgangen kan bety endrede planer for Mikel Arteta på overgangsmarkedet. Avisen mener savnet etter en ny midtstopper ikke lenger virker like stort.

Juventus håper på en budkrig mellom Mancheste City og Paris Saint-Germain for Douglas Costa, hevder Tuttosport. Serie A-klubben håper å ersatte brasilianeren med Wolves-spiss Raul Jimenes, skriver avisen.

Willian nyter stor tillit i Chelsea, under Frank Lampards ledelse, men har ennå ikke skrevet under på en ny kontrakt. 31-åringen kobles til Tottenham, Arsenal og Manchester United. Nå avslører han ifølge De Sola at han fremdeles venter på et tilbud om treårskontrakt fra Chelsesa. Foreløpig har han kun fått tilbud om to nye år.

Dani Ceballos vurderer å spørre Real Madrid-president Florentino Perez om å utvide låneoppholdet i Arsenal med enda en sesong. Det melder El Confedencial.

Opprykksklare Leeds United bekrefter at Manchester City-vingen Jack Harrison blir værende på lån i klubben enda en sesong. 23-åringen har spilt 44 kamper i Championship for Leeds denne sesongen.

West Ham-talentet Benicio Baker-Boaitey ligger an til å ende opp i Bayern München, skriver The Sun. 16-åringen skal ha takket nei til en proffkontrakt med London-klubben.

Et annet tenåringstalent på vei til Tyskland, er Jude Bellingham. Ifølge Daily Mail ble 17-åringen og foreldrene tatt med på omvisning på Manchester Uniteds treningsfelt, med blant andre Sir Alex Ferguson til stede. Ifølge avisen var imidlertid det ikke nok, da stortalentet valgte Dortmund.