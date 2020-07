Mandagens Premier League-rykter

Edinson Cavani har den siste uken blitt koblet til Leeds United, men nå ser han ut til å fortsette karrieren i varmere strøk.

James Ward-Prowse er enig med Southampton om en ny kontrakt, som strekker seg fram til sommeren 2025, skriver The Telegraph. Nyheten blir trolig offentliggjort av klubben i løpet av kort tid.

Harvey Barnes har dukket opp på Liverpools radar etter godt spill for Leicester denne sesongen, hevder The Mirror. Avisen mener 22-åringen passer Liverpools profil, men er også klar på at det ikke blir enkelt å overbevise Leicester om å selge midtbanespilleren.

Liverpool skal også være interessert i Schalke 04s tyrkiske midtstopper Ozan Kabak, skriver Daily Mail. 20-åringen har tidligere vært koblet til Manchester City, Juventus og Borussia Dortmund.

Dortmund har ifølge The Times innledet samtaler med Lille om en overgang for den offensive midtbanespilleren Jonathan Ikone. Avisen mener 20-åringen kan være en mulig erstatter for Jadon Sancho, som har blitt koblet til Manchester United de siste månedene.

Flere skader på midtstopperplass gjør at Mikel Arteta kan bli tvunget ut på overgangsmarkedet denne sommeren, skriver London Evening Standard. Calum Chambers og Pablo Mari er allerede ute, men også Shkodran Mustafi ser ut til å gå glipp av starten på neste sesong med skade.

Leeds forsøker signere Gents Jonathan David, men får konkurranse av Lille i jakten på 20-åringens underskrift, hevder De Zondag. Kanadieren var toppscorer i den belgiske ligaen, med 18 mål på 27 kamper, da den ble stoppet på grunn av koronaviruset.

En annen spiller som har blitt koblet til Leeds den siste tiden, etter klubbens opprykk til Premier League, er Edinson Cavani. Nå melder imidlertid Todo Fichajes at 33-åringen skal være enig med portugisiske Benfica om en overgang.

Celtic-manager Neil Lennon har sett seg ut Albian Ajeti som en mulig forsterkning foran neste sesong, skriver Daily Record. Den sveitsiske spissen har ikke startet en eneste Premier League-kamp for West Ham denne sesongen.