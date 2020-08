Mandagens Premier League-rykter

De engelske klubbene intensiverer jakten på forsterkninger før neste sesong.

Arsenal har sett seg ut Sevilla-stopper Diego Carlos som et mål denne sommeren. Midtstopperen skal ifølge The Telegraph være en del av Mikel Arteta sin fornyelsesplan.

Tottenham skal ifølge Daily Mail ha blitt tilbudt muligheten til å hente Troy Deeney fra Watford. Spissen kan bli en backup for Harry Kane på topp og Jose Mourinho vurderer nå om han ønsker å hente 32-åringen.

Ifølge tabloiden The Sun skal Aston Villa være på jakt etter å signere Liverpools Divock Origi.

Liverpool på sin side skal ifølge Mundo Deportivo ligge best an til å signere Thiago Alcantara fra Bayern München. Ifølge avisen skal Premier League-mesterne ha en fordel mot PSG i jakten på midtbanespilleren.

Manchester United-direktør Ed Woodward skal ifølge franske RMC Sport ha vært i samtaler med Lille-stopper Gabriel sin agent denne helgen. 22-åringen er aktuell for en overgang.

Ut av portene på Old Trafford kan Chris Smalling gå. 30-åringen kan bli en del av en byttehandel med Inter de Milan Skriniar går den andre veien, mener Daily Star.

Ben Godfrey kan også være aktuell for en overgang til Italia. Ifølge Calciomercato kan Norwich-stopperen ende opp i AC Milan eller Napoli.

Manchester United vurderer ifølge Sky Sports å gå for en overgang for Kasper Schmeichel. Leicester-keeperen kan bli David de Geas erstatter.

Ifølge den spanske avisen El Pais er Mauricio Pochettino åpen for å bli manager i topp-fem-liga så fort det åpner seg en mulighet.

The Sun melder at Leeds ønsker å forsterke laget og nevner navn som Norwich-spiller Emiliano Buendia som en spiller Marcelo Bielsa ønsker seg. Også Emmanuel Dennis, Jonathan David, Ollie Watkins og Said Benrahma nevnes om aktuelle.