Mandagens Premier League-rykter

Nedrykkslagene har flere attraktive spillere som jaktes av større klubber.

Bournemouth-spiller David Brooks ser ut til å være en svært attraktiv mann på markedet denne sommeren. Ifølge avisen The Sun og Star skal Liverpool, Everton, Tottenham og West Ham alle være interesserte i å hente midtbanespilleren til sine klubber. Det rapporteres om en pris på rundt 35 millioner pund for waliseren.

Ifølge The Telegraph skal Barcelona ønske å få til en avtale med Manchester City for Bernardo Silva. Avisen skriver at katalanerne ønsker en avtale som sender Nelson Semedo den andre veien.

FØLG ALT SOM SKJER PÅ OVERGANGSMARKEDET DIREKTE

Tabloiden The Sun melder om stor interesse for Joshua King. Ifølge avisen skal en overgang til PSG nå være aktuelt. Paris-klubben skal visstnok være interessert i nordmannen i det som omtales som en mulig sjokkovergang. Videre skriver de at også Serie A-klubbene Roma og Lazio er interesserte i King. Som om ikke det var nok meldes det også om at hele ti Premier League-klubber ønsker å kjøpe spissen som verdsettes til rundt 30 millioner pund.

Den italienske avisen Corriere dello Sport hevder at Burnley-spiss Chris Wood har blitt tilbudt til Lazio.

Liverpool er nå enig med Olympiakos om en overgang for venstreback Kostas Tsimikas, det skriver Liverpool Echo.

Lokalavisen Leicester Mercury melder at Leicester hadde sett seg ut netttopp Tsimikas som erstatter for Ben Chilwell som har vært sterkt linket til Chelsea den siste tiden.

Sheffield United skal ifølge The Sun være på jakt etter amerikaneren Antonee Robinson fra Wigan.

Daily Mail mener å vite at Leeds ønsker å gjøre fem nysigneringer før neste sesong. Nicolae Stanciu fra Slavia Praha og Chelseas Conor Gallagher nevnes som to navn de ønsker å hente.

Brasilianske Willian vil signere en kontrakt med Arsenal og kommer til å bli presentert innen kort tid, skriver Telegraph.

Etter at Maurizio Sarri fikk sparken i Juventus skal klubben nå ha lagt planene om å hente Jorginho på is. Ifølge La Gazzetta dello Sport vil Torino-klubben nå sette inn alle krefter på å hente Sandro Tonali fra Brescia.