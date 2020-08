Mandagens Premier League-rykter

Engelsk avis hevder Bournemouth ikke vil stå i veien for noen av sine spillere som ønsker seg bort i sommer.

Aston Villa byr 30 millioner pund for den franske Celtic-spissen Odsonne Edouard, melder The Scottish Sun. 22-åringen har innledet inneværende sesong glitrende og står med tre mål på like mange kamper.

Gabriel Magalhaes er kommet til enighet med Arsenal og signerer for London-klubben neste uke, skriver The Guardian. Lille-stopperen koster London-klubben rundt 27 millioner pund.

Bournemouth kommer ikke til å stå i veien for noen spillere, som ønsker seg bort fra klubben etter nedrykket i sommer skriver Daily Mail. David Brooks er blant spillerne som har blitt koblet til større klubber, blant andre Manchester United.

Den nyansatte Barcelona-treneren Ronald Koeman ønsker å signere Lautaro Martinez fra Barcelona, Eric Garcia fra Manchester City og Jose Gaya fra Valencia, melder spanske Sport.

Barcelona skal også være interessert i Ajax-backen Nicolas Tagliafico, skriver Marca. Venstrebacken har den siste tiden blitt koblet til Leicester og Napoli.

Ifølge Mundo Deportivo ønsker Ronald Koeman at Philippe Coutinho blir værende i Barcelona neste sesong. Brasilianeren har denne sesongen vært lånt ut til Bayern München. Den tidligere Liverpool-spilleren fikk spille siste halvdel av andre omgang i Champions League-finalen mot PSG søndag.

Newcastle har tilbudt 4,5 millioner pund til greske PAOK for den 24 år gamle venstrebacken Dimitris Giannoulis, melder Manu Lonjon.

Zlatan Ibrahimovic og agent Mino Raiola har ennå ikke kommet til enighet med AC Milan om en ny kontrakt, skriver Gazzetta dello Sport. Hans gjeldende avtale utløper i slutten av august.