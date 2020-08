Mandagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United skal være interessert i Juventus-stjerne.

Juventus skal være klare til å selge Douglas Costa denne sommeren, skriver Calciomercato. Manchester United rapporteres å være interessert i å signere brasilianeren, som hevdes å bli overflødig i Juventus-troppen neste sesong. United skal foreløpig ikke ha lagt inn bud på 29-åringen.

LES OGSÅ: Lyon sikret klubbens femte strake Champions League-triumf

Barcelona skal ha landet på Gabriel Jesus som erstatter for Luis Suarez som blir ryktet bort fra Barcelona, skriver Sports Illustrated. Den brasilianske spissen er andrevalget bak Sergio Aguero i Manchester City, men de lyseblå skal ikke være interessert i å selge Jesus.

Sead Kolasinac er nærme en låneavtale til Schalke 04, ifølge Bild. Den tyske avisen skriver at Kolasinac vil returnere til Schalke etter de har kommet til en avtale med Arsenal for lønnen hans.

Fulham skal være åpne for å låne ut Kevin McDonald og Stefan Johansen etter å ha hentet inn Harrison Reed og Mario Lemina, skriver Sky Sports.

En annen nordmann som kanskje kommer til å bytte klubb før neste sesong er Joshua King. Både Tottenham og Newcastle er interessert i den norske spissen som rykket ned til Championship med Bournemouth forrige sesong, melder The Chronicle.

LES OGSÅ: Premier League-tabelltips 2020/21: Newcastle

Valencia skal ha forhørt seg om Arsenal-midtbanespiller Matteo Guendouzi, skriver spanske Super Deporte.

Louis van Gaal skal være åpen for returnere til trenerjobben for det nederlandske landslaget, ifølge NOS. Nederland er på jakt etter ny trener etter at tidligere trener Ronald Koeman tok over Barcelona denne sommeren.

Roma-midtbanespiller Amadou Diawara skal være ønsket av flere Premier League-klubber, blant annet Arsenal, skriver Goal.com. 23-åringen skal i Arsenal bli sett på som et alternativ dersom de ikke klarer å signere Thomas Partey, men Roma-spilleren skal være fokusert på karrieren sin i Roma sier agenten hans.