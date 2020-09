Mandagens Premier League-rykter

Flere storklubber kobles til spillere.

Vi starter dagens ryktebørs i Madrid, der tidligere Tottenham-spiller Gareth Bale skal ha et ønske om å forlate Santiago Bernabeu. Men ifølge Mundo Deportivo har det ennå ikke tikket inn ett bud på waliseren så langt. Årsaken skal være at Bale har signalisert at det ikke er aktuelt å gå veldig ned i lønn.

Tottenham-sjef Jose Mourinho skal ifølge Daily Mirror være ute etter å signere Watfords Will Hughes. Midtbanespilleren, som slo gjennom i ung alder for Derby, skal være verdsatt til 13 millioner pund. Spurs har allerede hentet Pierre-Emile Höjberg, Matt Doherty og Joe Hart før kommende sesong.

Den nye Barcelona-treneren Ronald Koeman skal ha gitt klubbledelsen klar beskjed om at han ønsker å beholde tidligere Liverpool-spiller Philippe Coutinho denne sesongen, skriver Marca. Coutinho har tidligere blitt sendt på utlån til Bayern, men Koeman vil heller ha ham i egen stall kommende sesong, hevder den spanske storavisen.

Barcelona-stjernen Luis Suarez nærmer seg en overgang vekk fra Camp Nou, og ifølge Eurosport skal han mandag gjennomgå en språktest for å se om han kvalifiserer til et italiensk statsborgerskap. Da vil han i så fall raskt bli klar for Juventus, hevder kanalen. Suarez har som kjent en fortid i Liverpool. Suarez er ifølge BBC bedt om å trene alene til situasjonen er avklart.

Den bosniske superstjernen Edin Dzeko har bedt Roma om å få lov til å skifte klubb til Juventus, hevder Corriere dello Sport. Tidligere Manchester City-spiss Dzeko, som lenge ble regnet som en av verdens beste spisser, har rukket å bli 34 år.

Barcelona skal ikke ha gitt opp håpet om å signere Lautaro Martinez fra Inter Milan, hevder Goal. Nå skal katalanerne være klare til å gi et siste bud, hevder kanalen.

Ryan Fraser er enig med Newcastle og gjennomfører den medisinske testen innen 24 timer, melder Sky Sports. Fraser forlot Bournemouth etter at kontrakten hans gikk ut etter forrige sesong.

Derby-forsvareren Max Lowe har bestått den medisinske testen i Sheffield United og en bekreftelse fra klubben synes dermed like rundt hjørnet, melder Sky Sports.

Manchester United har blitt tilbudt Serio Reguilon, melder troverdige Fabrizio Romano. Ole Gunnar Solskjær og United-ledelsen vurderer nå venstrebacken som et alternativ. Reguilon var forrige sesong på utlån i Sevilla, og Europa League-vinnerne har bedt Real Madrid om å få låne ham også neste sesong.

Leicester kommer til å sende et høyt bud i retning Burnley for England-midtstopperen James Tarkowski (27), hevder Daily Star Sunday. Det nye prisforslaget skal ligge på 317 millioner kroner, noe som er mer enn 105 millioner opp fra det West Ham skal ha lagt på forhandlingsbordet for Tarkowski nylig.

