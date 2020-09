Mandagens Premier League-rykter

Spansk avis kobler Gareth Bale til Manchester United-overgang.

Etter 0-1-tapet for Everton i serieåpningen, ble José Mourinho spurt om koblingen til den norske landslagsspissen Alexander Sørloth.

Ifølge Football London er imidlertid ikke nordmannen den eneste spissen Tottenham vurderer. Spurs er nemlig også interessert i Southampton-angriper Danny Ings, skriver nettstedet.

Spanske Mundo Deportivo hevder Manchester United kunne tenke seg Gareth Bale og skriver at waliseren er tilgjengelig for så lite som 20 millioner euro. 31-åring har tilsynelatende ingen fremtid under Zinedine Zidanes ledelse i Real Madrid.

Douglas Costa er blant spillerne Juventus vil kvitte seg med i høst når stallen skal fornyes, skriver Goal.com. Manchester United har tidligere blitt koblet til 29-åringen.

Arsenal skal være på utikk etter en ny keeper ettersom Emiliano Martinez er på vei til Aston Villa. Nå skriver The Telegraph at islendingen Runar Alex Runarsson er aktuell. London-klubben skal nå være i samtaler med franske Dijon om en overgang.

FC Porto har ifølge portugisiske A Bola satt ned prisen på Alex Telles til 20 millioner euro, med Manchester United som en av de aktuelle klubbene for venstrebacken.

En annen venstreback som kobles til Manchester United, er Sergio Reguilon. Ifølge Daily Mail har imidlertid Tottenham kastet seg inn i kampen om 23-åringen fra Real Madrid. Også Sevilla, som lånte spanjolen forrige sesong, ønsker seg Reguilon.

Tottenham og Manchester United skal også være interessert i den albanske midtstopperen Marash Kumbulla, melder L'Arena. Også Chelsea nevnes i forbindelse med 20-åringen.

Newcastle jakter også forsterkninger før overgangsvinduet stenger, og Inside Futbol melder nå at klubben vil sjekke tilgjengeligheten til Cengiz Under. Leicester skal også være interessert i Romas tyrkiske kantspiller.

Bournemouth har gitt Leicester beskjed om at de må ut med så mye som 50 millioner pund dersom de ønsker å signere David Brooks. Det skriver The Sun.