Mandagens Premier League-rykter

Antonio Rudigers tid på Stamford Bridge kan gå seg slutten, ifølge Daily Mail.

Britiske medier, med Daily Mail i spissen, sår tvil om Antonio Rudigers Chelsea-fremtid etter at midtstopperen ble utelatt fra troppen i møtet med Liverpool søndag. Tyskeren skal ikke ha noen fysiske plager, skriver avisen.

Fulham har lagt inn et bud på Sassuolo-forsvareren Marlon, melder Sky Italia. Serie A-klubbens direktør Giovanni Carnevali bekrefter at klubbene nå forhandler om en mulig overgang for 25-åringen.

Alex Telles insisterer overfor Sport TV at han er fokusert på jobben han skal gjøre i FC Porto, til tross for at han nå kobles til Manchester United. Den brasilianske backen scoret to mål på straffe da Porto serieåpnet med 3-1-seier mot Braga lørdag.

Crystal Palace leder an i kampen om å signere Rhian Brewster fra Liverpool, skriver Daily Mail. Også Sheffield United og West Bromich skal være interessert i 20-åringen.

Wolverhampton er blant klubbene som har vist interesse for Alex Oxlade-Chamberlain, men Liverpool har ingen planer om å selge den tidligere Arsenal-spilleren, skriver The Mirror.

Tottenham har tidligere blitt koblet til den sørkoreanske forsvarsspilleren Kim Min-jae. Nå melder 90min at Leicester har kastet seg inn i kampen om Beijing Gouan-spilleren.

Tidligere stortalent og Manchester United-spiller Ravel Morrison fortsetter sin ferd gjennom fotballverdenen. Nå nærmer 27-åringen seg en overgang til ADO Den Haag etter å ha blitt fristilt fra kontrakten med Sheffield United.

Arturo Vidal er på plass i Milano og har allerede så godt som bekreftet sin overgang fra Barcelona til Inter. Mandag gjennomfører han den medisinske testen med Antonio Contes klubb.