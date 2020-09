Mandagens Premier League-rykter

City-stopper kan være på vei til Barcelona.

Til tross for at Nicolas Otamendi forsvant til Benfica som en del av avtalen for å få Ruben Dias til Manchester, skriver spanske Sport at de blåkledde nå kan komme til å kvitte seg med Eric Garcia. Spanjolen startet i midtforsvaret mot Newcastle, men kan være på vi til Barcelona.

Paris Saint-Germain har tatt kontakt med Chelsea rundt en mulig overgang for den italienske midtbanespilleren Jorginho. Det skriver Daily Mail.

Samtidig skriver samme avis at Manchester United forbereder et siste bud i retning Borussia Dortmund i håp om å sikre seg Jadon Sancho.

I tillegg til at Tottenham nå skal være interessert i å hente Joshua King, skriver Football Insider at London-klubben også ser på mulighetene for å signere Haris Seferovic fra Benfica.

Danske Ekstra Bladet skriver at Aston Villa har lagt inn et bud på ni millioner pund for FC Københavns danske midtstopper Victor Nelsson.

I tillegg til Jens Petter Hauge, skal Milan også være ute etter Tottenhams høyreback Serge Aurier. Den italienske storklubben kobles også til Norwichs høyreback Max Aarons, skriver Daily Mail.

Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang har avslørt at han takket nei til muligheten for å signere for Barcelona tidligere i sommer, skriver blant annet Fabrizio Romano. Gaboneren bestemte seg til slutt for å signere en ny kontrakt med London-klubben.

Football Insider skriver at Leicester forbereder et bud på Torinos 23 år gamle midtstopper Gleison Bremer. Brasilianeren skal også være ønsket av Everton.

Barcelona skal omsider ha gitt opp å signere Inters Lautaro Martinez, skriver Calciomercato.

Den katalanske storklubben skal imidlertid ha blitt tilbudt å hente Manchester Citys ukrainske venstreback Oleksandr Zinchenko, skriver Mundo Deportivo.

Samme avis skriver at samme klubb nå er i ferd med å signere Sergiño Dest fra Ajax. 19-åringen skal ifølge Mundo Deportivo gjennomføre den medisinske testen mandag.

Det skal ha ha gjort folkene i Bayern München opprørte, for den tyske klubben skal ifølge Sport ha vært enig med Dest om de personlige betingelsene, men maktet aldri å bli enig med Ajax om en overgangssum.