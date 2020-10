Mandagens Premier League-rykter

Manchester United skal ha flere avtaler på gang, Tottenham håper å endelig «lande sin mann» og en Barcelona-spiller kan spille en nøkkelrolle.

Her er ryktene på deadline day.

Manchester United er også svært nær ved å fullføre en avtale for spissen Edinson Cavani, melder Fabrizio Romano. Samtidig har ikke klubben gitt på jakten på Ousmane Dembele fra Barcelona og forhandlingene vil etter sigende fortsette utover deadline day.

Manchester United og Porto skal ha kommet til enighet om en overgang for backen Alex Telles og det er ventet at spilleren blir offentliggjort av storklubben mandag, ifølge Fabrizio Romano.

Arsenals midtbanespiller Matteo Guendouzi skal ikke være en del av planene til manager Mikel Arteta og skal være på vei til Hertha Berlin, hevder The Mirror.

Tottenham har ikke gitt opp håpet om å sikre seg Milan Skriniar fra Inter og kan gjøre et siste framstøt mot forsvarsspilleren i løpet av mandagen, ifølge The Mirror.

Arsenal har jaktet Thomas Partey fra Atletico Madrid i dette overgangsvinduet, men har nå slått seg til ro med at de ikke får råd til midtbanespilleren, melder Mirror.

Sheffield United skal ligge bedre an enn WBA i kampen om å sikre signaturen til Metz-angriperen Habib Diallo, ifølge franske Le 10 Sport.

Den franske forsvarsspilleren Jean-Clair Todibo kan være på vei vekk fra Barcelona. Fulham er blant klubbene som kan kapre franskmannen på lån, mens også Everton skal ha vist en interesse for spilleren, ifølge Le 10 Sport.

Barcelona ønsker fortsatt å hente Eric Garcia fra Manchester City og kan komme til å legge inn et nytt bud på rundt 17-18 millioner pund i løpet av mandagen, skriver Fabrizio Romano. Katalanerne trenger imidlertid helst å få solgt Jean-Clair Todibo for å kunne dra en avtale for Garcia i land, mener journalisten.

Bayern München har igjen snust på Chelseas Callum Hudson-Odoi, men ser heller ut til å hete tilbake Douglas Costa fra Juventus i den posisjonen, melder Kicker.

Skotske Celtic håper å få til en avtale for West Hams Robert Snodgrass. Klubben ønsker et lån av 33-åringen, men er åpne for et kjøp, skriver The Sun.

Chelsea-stopper Antonio Rüdigers låneovergang til AC Milan er langt fra i boks, hevder nettstedet 90min, siden londonklubben ikke ønsker å la spilleren gå før det er en ny kontrakt på plass. Rüdiger har to år igjen av sin nåværende avtale.

Den belgiske klubben Anderlecht nærmer seg en avtale for West Ham-spilleren Josh Cullen, melder Het Laatste Nieuws.

Brighton skal være klar til å legge inn et bud på rundt 11,5 millioner pund for den polske midtbanemannen Jakub Moder fra Lech Poznan, ifølge Super Express i Polen. Planen er låne spilleren tilbake til den polske klubben.

En ukjent Premier League-klubb skal angivelig ha lagt inn et bud på midtbanespilleren Geoffrey Kondogbia fra Valencia. Budet skal ligge på rundt 25 millioner euro, ifølge spanske Marca.

Leeds har gitt opp å hente Rodrigo De Paul fra Udinese og går i stedet for Raphina fra Rennes, ifølge Fabrizio Romano. Raphina kommer til Premier League-klubben permanent og skriver under på en avtale fram til 2025.