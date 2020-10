Mandagens Premier League-rykter

Sergio Aguero har bare noen måneder igjen av sin kontrakt med Manchester City. Det skaper spekulasjoner.

Inter-trener Antonio Conte er ikke fremmed for å hente aldrende Premier League-stjerner til Serie A. Ifølge Calciomercato ønsker den tidligere Chelsea-sjefen å hente Sergio Aguero når argentinerens kontrakt med Manchester City går ut til sommeren. 32-åringen er for tiden satt ut av spill etter en kneopereasjon, men er ventet tilbake på banen i løpet av måneden eller starten av november.

Bournemouth har avslått West Hams bud på Joshua King, skriver blant andre Daily Mail. Budet skal ha vært på 13 millioner pund for nordmannen. Ifølge Talksport har også Everton vist interesse for nordmannen.

Da King ser ut til å glippe, går West Ham tilsynelatende for Brentford-angriperen Said Benrahma, skriver blant andre The Telegraph. Budet skal ha en totalramme på rundt 25 millioner pund.

Det ble ingen Barcelona-overgang for Memphis Depay i høst, men nederlenderen avviser ikke muligheten for å prøve igjen i januar, skriver Marca. Nederlenderens kontrakt med Lyon går ut neste sommer.

Manchester City valgte å beholde Eric Garcia ut sesongen, fordi de mener han er verdt mer enn de 18 millionene Barcelona la på bordet, skriver Manchester Evening News. Klubben vil heller la 19-åringen gå gratis etter sesongen når kontrakten hans går ut.

Daniel Sturridge er klar for et comeback på fotballbanen, fire måneder etter at kontrakten med Trabzonspor ble terminert, skriver Liverpool Echo. Termineringen av kontrakten skjedde samtidig som den tidligere Liverpool-spilleren fikk fire måneders utestengelse for brudd på bettingreglene. 31-åringen har ennå ikke funnet seg ny klubb.

Den danske midtstopperen Joachim Andersen sier Scott Parker overbeviste ham om å slutte seg til Fulham, skriver 90 min. 24-åringen skal også ha vært ønsket av Torino, men valgte å slutte seg til Premier Leagues bunnlag.

Den tidligere Real Madrid- og Manchester City-stjernen Robinho er tilbake i moderklubben Santos. 36-åringen har signert en femårskontrakt med klubben han vokste opp i.