Mandagens Premier League-rykter

Hevder Wolverhampton-stjerne har tatt et valg om egen fremtid.

Adama Traore var en av de spillerne som markerte seg mest i Premier League forrige sesong. Det har ikke overraskende ført til at andre klubber har fått øynene opp for den spanske landslagsspilleren. Liverpool og Barcelona er blant klubbene som hevdes å være interessert i å signere 24-åringen, men nå skriver The Sun at Traore trolig vil signere en ny kontrakt med Wolverhampton. Det ventes at Wolves er villige til å gi Traore en ukelønn på 100.000 pund.

Manchester United blir koblet til det portugisiske talentet Luis Gomes. 16-åringen skrev nylig under sin første proffkontrakt med Sporting, men The Mirror skriver at United allerede nå følger med på spilleren som blir kalt «den neste Luis Figo». Gomes signerte for øvrig en femårsavtale med Sporting.

The Sun hevder at Manchester United skal være interessert i Real Madrid-stjerne Federico Valverde. 22-åringen skal imidlertid ha en utkjøpsklausul på 640 millioner pund og det ventes ikke at Real Madrid skal ha noen planer om å selge uruguayaneren med det første. Avisen mener imidlertid at United kan komme til å bruke Paul Pogba i en mulig byttehandel. Franskmannen har tidligere vært koblet til Real Madrid.

Chelsea skal være interessert i AC Milan-målvakt Gianluigi Donnarumma, skriver The Mirror. London-klubben skal ha sett på mulighetene for å hente italieneren allerede i sommer da de var på keeperjakt, men endte da med å signere Edouard Mendy fra Rennes. Frank Lampard hevdes imidlertid å ikke være helt overbevist over sine alternativer på keeperplassen og det ryktes at Chelsea igjen kan prøve seg på Donnarumma når kontrakten hans går ut med AC Milan til sommeren.



Barcelona-legenden Rivaldo tror Real Madrid-profil Isco fort blir den neste til å forlate den spanske storklubben. Brasilianeren skriver i sin spalte hos Betfair at han tro Isco vil se på hvordan hans tidligere lagkamerat James Rodriguez har blomstret etter overgangen til Premier League og Everton, og at Isco fort kan komme til å gjennomføre en lignende overgang.