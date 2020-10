Mandagens Premier League-rykter

Hevder Premier League-klubb viser interesse for Manchester United-spiller.

Marcos Rojos kontrakt med Manchester United går ut til sommeren, men argentineren kan komme til å forlate klubben før den tid ettersom han kan bli sendt ut på lån allerede i januar, skriver The Sun. Avisen hevder også at Sheffield United skal være blant klubbene som er interessert i Rojos tjenester. Argentineren var forrige sesong på lån hos Estudiantes i hjemlandet, men returnerte til United denne sesongen. Han er imidlertid langt fra noe førstevalg under Ole Gunnar Solskjær.

Juventus-stjerne Paulo Dybala har vært koblet til Premier League-klubber som Manchester United og Tottenham. Den siste tiden har enkelte medier også hevdet at Chelsea følger nøye med på spillerens situasjon. De blir imidlertid trolig skuffet dersom Sky Sports har rett. De melder nemlig at argentineren er i samtaler med Juventus om en ny kontrakt.

Kylian Mbappe er en annen spiller som har vært koblet til Premier League. Nylig hevdet franske Le Parisien at PSG-stjernen kan være interessert i en overgang til Liverpool. Tidligere PSG-stjerne Youri Djorkaeff mener å vite at Mbappe har planer om å vinne Champions League med den franske storklubben før han drar videre, skriver Goal.com.

Arkadiusz Milik var lenge ryktet på vei bort fra Napoli i forrige overgangsvindu, men ble værende i Serie A-klubben. Nå meldes det fra italienske Calciomercato at 26-åringen kan bli solgt allerede i januar. De skriver at både Everton og Tottenham kan være interessert i polakken. Tottenham hentet imidlertid nylig brasilianske Carlos Vinícius fra Benfica og manager Jose Mourinho har allerede antydet at det blir et rolig januarvindu for Tottenham sin del.



Det er mange som forventer at Liverpool vil signere en ny midtstopper i januar etter at Virgil van Dijk pådro seg en alvorlig kneskade. Liverpool Echo melder imidlertid at klubben kan komme til å være tålmodige og droppe et stopperkjøp i neste vindu.

Målvakt Sergio Romero håper å få terminert sin kontrakt med Manchester United, skriver Daily Star. Keeperen skal nå bli sett på som fjerdevalget i United og 33-åringen håper å finne seg en ny klubb så fort som mulig. Romero ble registrert til Manchester Uniteds Premier League-tropp.