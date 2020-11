Mandagens Premier League-rykter

Både Arsenal og Tottenham skal være interessert i å sikre seg Jerome Boateng fra Bayern München.

AC Milan vil i løpet av de neste ukene kontakte Manchester United, for å finne ut om klubben er villig til å selge Diogo Dalot til sommeren, hevder Inside Futbol. Portugiseren er for tiden lånt ut til den italienske serielederen. Søndag ble han sittende på benken da Milan spilte 2-2 hjemme mot Hellas Verona.

Manchester United-spillerne står fremdeles samlet bak Ole Gunnar Solskjær, til tross for en vanskelig start på årets sesong, skriver The Mirror. I helgen fikk klubben en etterlengtet og nødvendig opptur i bortemøtet med Everton.

Tidligere Manchester United-spiss Louis Saha sier ifølge The Mirror at klubben trenger å gjøre fire forsterkninger på nivå med Bruno Fernandes hvis den ønsker å kjempe om titler, skriver The Mirror.

Antonio Conte gjorde stor suksess med N'Golo Kante på laget i Chelsea. Nå håper italieneren på en gjenforening med franskmannen i Inter neste sommer, skriver The Sun. Italienerne kan imidlertid få konkurranse av Real Madrid, som også kobles til 29-åringen.

Memphis Depay skal være frustrert etter at overgangen fra Lyon til Barcelona gikk i vasken forrige overgangsvindu. Etter helgens møte med St. Etienne hintet den tidligere Manchester United spilleren om at det var interne problemer i Ligue 1-klubben, men sa det var ting han ikke kunne snakket om. Nederlenderen er fremdeles aktuell for en overgang til Barcelona, skriver The Sun.

PSG-trener Thomas Tuchel hyller Moise Kean, som er lånt ut fra Everton denne sesongen, og beskriver italieneren som en veldig viktig spiller for klubben etter fem mål på fem kamper i Paris, skriver Liverpool Echo. Kean lyktes ikke med å ta Premier League med storm i sin første Everton-sesong.



Liverpool vurderer å gjøre et nytt fremstøt for å sikre seg Aissa Mandi i januar, melder nettstedet Fichajes. Merseyside-klubben skal ha fått et bud på ni millioner pund avslått i sommer, men har ikke gitt opp. Midtstopperen har halvannet år igjen av kontrakten med Betis.

Jerome Boateng har kontrakt med Bayern München ut inneværende sesong og kobles nå til både Tottenham og Arsenal. Sport Witness spekulerer i om den skadeplagede midtstopperen kan komme til å forlate Bayern allerede i januar.