Mandagens Premier League-rykter

Manchester City skal angivelig være klare for å legge inn et monsterbud for å sikre seg Aston Villa-duoen Jack Grealish og Douglas Luiz.

Chelsea-legenden John Terry skal være et alternativ til å ta over manager-jobben i Derby County, hevder Daily Mail. Ifølge avisen skal ikke Aston Villa, hvor Terry for øyeblikket jobber som assistent, stå i veien for ham om han får en mulighet. Wayne Rooney skal også være et alternativ for Derby-jobben.

Inter viser interesse i å prøve å signere PSG-stjernen Angel Di Maria om han skulle bli tilgjengelig gratis neste sommer når kontrakten hans går ut, skriver Tuttosport.

Lille-høyreback Zeki Celik har avslørt at Tottenham nylig har vist interesse for å prøve å hente ham. «Jeg hørte det var interesse fra Tottenham, men jeg vet ikke om de har lagt inn et bud», har Celik fortalt So Foot. «Uansett, jeg vet Premier League er en liga jeg er tiltrukket av, men jeg er glad jeg har blitt værende her når man ser på starten på sesongen vi har hatt».

Manchester City skal være klare for å legge inn et bud på 100 millioner pund for Aston Villa-duoen Jack Grealish og Douglas Luiz, melder Daily Star. City kan hente tilbake Luiz for 25 millioner pund hvis de aktiverer en tilbakekjøpsklausul, og de skal også være interessert i å bruke det tredobbelte av det for å få med stjerneskuddet Grealish til Etihad.

Chelsea skal allerede være enige om å selge den franske midtbanespilleren Tiemoue Bakayoko til Napoli når utlånet hans avsluttes der når denne sesongen avsluttes, skriver Gazzetta Dello Sport.

AC Milans tyrkiske midtbanespiller Hakan Calhanouglu kan være på vei til Atletico Madrid etter at kontraktsdiskusjoner med den italienske storklubben har møtt på problemer, melder Mundo Deportivo. Manchester United skal også være et alternativ for 26-åringen.

Chelsea sin tyske midtstopper Antonio Rudiger skal være interessert i å gå til Barcelona i overgangsvinduet i januar etter at han har mistet tilliten på Stamford Bridge, hevder Metro.

Liverpools sportsdirektør Michael Edwards skal ha bestemt at klubben ikke skal prøve å hente Napoli sin stjernemidtstopper Kalidou Koulibaly neste sommer på grunn av spillerens høye pris, melder Daily Star.

