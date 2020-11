Mandagens Premier League-rykter

Barcelona legger om strategien, Manchester City trekker seg ut, noe en profilert Manchester United-reserve også kan gjøre.

Interessen for å hente superstjernen Lionel Messi (33) fra Barcelona har kjølnet hos Manchester City, melder Sky Sports. Kanalen siterer La Liga-eksperten Semra Hunter når de rapporterer at City legger overgangen på is.

Korsbåndsskaden Gerard Piqué (33) har pådratt seg kan komme til å endre framgangsmåten til Barcelona i jakten på en ny midtstopper, skriver Manchester Evening News. Katalanerne har vært ute etter Man. Citys unge stopper Eric García (19) i lengre tid.

Piqué kommer for øvrig til å be om en ny vurdering av nevnte skade fra legen Ramon Cugat, rapporterer den katlanske avisa Sport.

Manchester Uniteds reserverkeeper Dean Henderson (23) kan allerede være på vei bort igjen fra Old Trafford, skal vi tro The Sun.

Forrige sesongs suksessmålvakt hos Sheffield United kommer angivelig til å gjøre forsøk på å bli lånt igjen ut når januarvinduet åpner. Brighton og Leeds trekkes fram som mulige klubber som kan være interessert.

West Ham-profilen Declan Rice (21) kobles stadig til Chelsea, klubben han spilte for i nesten åtte år fram til han havnet hos londonrivalen med de vinrøde draktene som 14-åring.

Overfor Football London innrømmer den nåværende engelske landslagsspilleren at det var en fordel for ham å bli frigitt fra Chelsea og istenden bli en del av West Hams akademi.

Frankrike- og Chelsea-spiss Olivier Giroud (34) erkjenner at den manglende spilletida på klubblaget bekymrer ham. Ifølge Daily Mirror sier Giroud at han må ta et valg om framtida i januar.

I helga ble det kjent at Inter-profilen Christian Eriksen (28) kan komme til å forlate Serie A-klubben allerede etter ett år. Dansken har ikke fått spillet til å fungere i Milano, og nå kan Manchester United være blant klubbene som er interessert, skriver Corriere dello Sport.

Arsenal skal ha fått oppløftende nyheter i den pågående jakten på midtbanespilleren Yusuf Yazici (23), mener Daily Mirror å vite. Den tyrkiske landslagsmannen spilller til daglig i Ligue 1 for Lille.

En stor overgang kan være på trappene ifølge Yazicis egen agent. 23-åringen er blitt sammenlignet med Mesut Özil (32) av flere eksperter.

I en annen fransk klubb spiller den unge midtbaneprofilen Eduardo Camavinga (18), som blant annet er blitt koblet til Tottenham. Ifølge Football London sier supertalentet at han kunne tenkt seg en overgang til en stor klubb, men at han også er fornøyd med å bli værende i Rennes.

Matteo Guendouzi (21) sier han har fått tilbake selvtilliten på utlån hos Hertha Berlin, rapporterer Telefoot. Den franske midtbanespilleren forsvant helt ut av kamptroppene til Arsenal-manager Mikel Arteta mot slutten av forrige sesong.

