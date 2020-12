Mandagens Premier League-rykter

Arsenal får kamp om talent, Khedira kobles til Championship og Dybala skal ha blitt tilbudt til storklubbene i Premier League.

West Ham er ifølge TeamTalk ett av av flere lag som holder øye med Tottenham-spilleren Marcus Edwards. 22-åringen er for øyeblikket utlånt til den portugisiske klubben Vitória Guimarães.

Arsenal skal være svært interessert i Salzburgs ungarske midtbanespiller Dominik Szoboszlai, men nå skal også Real Madrid ha kastet inn i kampen om 20-åringen. Det melder The Express.

Paulo Dybala virker å ha en usikker fremtid i Juventus. Ifølge 90min har den italienske storklubben tilbudt 27-åringen til både Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea og Arsenal.

Samme avis melder at PSG skal være interessert i den offensive midtbanespilleren.

En annen som kan være på vei ut dørene i Juventus er Sami Khedira. Calciomercato skriver at Everton kobles til 33-åringen, men også Championship-klubbene Watford, Bournemouth og Norwich skal ha vist interesse.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United derimot ser for øyeblikket ut til å ha rettet blikket mot La Liga. The Telegraph skriver nemlig at klubben nå skal ha sett seg ut Atletico Madrids Kieran Tripper, som en utfordrer til Aaron Wan-Bissaka på høyrebacken.

Ifølge TodoFichajes er Manchester-klubben også i førersete når det kommer til å signere Velez Sarsfields 19-årige stortalent Thiago Almada.

Venstrebacken Charlie Taylor skal være nær å utvide kontrakten sin med Burnley. Det melder The Telegraph.

En som også ser ut til å få fornyet kontrakten med klubben sin er Manchester Uniteds Jesse Lingard. Midtbanespilleren har i en lengre periode blitt koblet vekk fra rødtrøyene, men ifølge The Mirror vil han få tilbud om en ny kontrakt, da den nåværende strekker seg til sommeren 2021.

