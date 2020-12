Mandagens Premier League-rykter

Storklubbene internasjonal fotball forbereder innkjøp i januar. Her er dagens medierunde.

Vi begynner dagens runde hos spanske TodoFichajes, som melder at Tottenham har kastet seg inn i kampen om Paulo Dybala. De skriver at Spurs er klar til å betale Juventus 63,6 millioner pund for å hente 27-åringen i januar. Superstjernen ble for ikke lenge siden kobles til Manchester United i en lang periode, men en avtale strandet.

Everton skal ifølge Daily Star være svært interessert i å kjøpe Dele Alli fra Tottenham. 24-åringen har havnet ute i kulden hos José Mourinho, og bare startet én kamp denne sesongen, noe som skal ha fått andre klubber til å følge ekstra med. Nå kan en låneavtale til Everton i januar være aktuelt, skal vi tro avisen. Ifølge The Telegraph ønsker Alli selv å forlate Spurs, et ønske han kommer til å få oppfylt av respekt fordi han har vært en lang og tro tjener, skriver avisen.

Juventus-stjernen Sami Khedira, som er rukket å bli 33, kobles bort i januar. Nå har midtbanespilleren bekreftet, ifølge Bild, at han har vært i kontakt med Everton-manager Carlo Ancelotti.

Real Madrid-manager Zinedine Zidane får stadig spørsmål om Iscos fremtid i den spanske storklubben. Nå har Zidane, ifølge Marca, forsikret om at midtbanespilleren figurerer i planene hans. Likevel skriver avisen at den knappe spilletiden Isco har fått så langt denne sesongen gjør det mer sannsynlig at han forsvinner i det kommende overgangsvinduet.

Spissen Salomon Rondon, som nå spiller for kinesiske Dalian Pro og håver inn penger der, kobles til Wolverhampton som en mulig erstatter for skadede Raul Jimenez. Det melder The Sun.

PSG kobles til tidligere Manchester United-spiller og nåværende Lyon-stjerne Memphis Depay, skriver Le Parisien. En overgang i januar skal være aktuelt, men avisen skriver at Barcelona kommer til å gi den franske storklubben kamp om Depays signatur.

Premier League-lagene Leeds og West Ham er blant klubbene som kobles til stortalentet Matthew Sorinola, skriver Teamtalk. 19-åringen, som nå spiller for MK Dons, spås en stor fremtid. Trolig vil noe skje allerede i januar.

Manchester United skal være interessert i Brightons Ben White, skriver Daily Express. Avisen hevder at Solskjær har latt seg imponere av midtstopperen, og at Uniteds jakt på ny midtstopper kommer til å fortsette i januarvinduet.

Til slutt tar vi også med et par ting som dukket opp søndag kveld:

Manchester United skal ha avvist et bud på Paul Pogba i sommer, skriver Calciomercato. United skal ha fått tilbud om to Juventus-spille i bytte mot den franske superstjernen. Juventus-spillerne det skal være snakk er Miralem Pjanic og Douglas Costa, men United skal ikke ha vært interessert i tilbudet til den italienske storklubben.

PSG-stjernen Kylian Mbappé er blant annet blitt koblet til både Liverpool og Real Madrid, men foreløpig er det usikkert hvor fremtiden hans ligger. PSG-presidenten uttalte også nylig at han tror Mbappé ønsker å bli værende i den franske hovedstaden. Uansett hva han kommer til å gjøre, så vil han komme frem til den beslutningen sammen med sin familie, skriver The Mirror.

- Vi tar hver eneste beslutning sammen som en familie, sier Mbappé.

Så gjenstår det å se hva familien mener...

