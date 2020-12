Mandagens Premier League-rykter

Salah-intervju skaper rykter.

Et intervju Mohamed Salah nylig gjorde med spanske AS har satt fart i spekulasjonene om angriperens fremtid i Liverpool. Egypteren skal omtalt ha snakket varmt om både Real Madrid og Barcelona og det har ført til rykter om at Liverpool-stjernen kunne tenke seg en overgang til en av disse klubbene. The Mirror skriver imidlertid at ledelsen på Anfield skal være ubekymret med tanke på at intervjuet.

Manchester United-stopper Phil Jones ryktes å være på vei bort fra klubben i januar. Jones ble ikke registrert i Uniteds Premier League-tropp denne høsten og fremtiden virker å være et annet sted. Nå hevdes det at West Bromwich og deres nye manager Sam Allardyce skal være interessert i spilleren. Daily Star skriver at også Derby og Burnley har Jones på deres ønskeliste, men spillerens høye lønn kan bli et stort hinder.

Jesse Lingard ser ut til å være på vei bort fra Manchester United etter å ha fått svært få sjanser under Ole Gunnar Solskjær denne høsten. The Sun melder at Aston Villa er siste klubben som har meldt seg på i kampen om spillerens signatur. Fra før av skal blant andre Sheffield United ha vist interesse for Lingard. Det har også West Bromwich, Glasgow Rangers og Celtic gjort.

19 år gamle Michael Olise har vært innom ungdomsakademiene til både Chelsea og Manchester City, men skal ha blitt frigitt av begge klubbene. Nå befinner han seg i Championship-klubben Reading, hvor han gjør sakene sine svært bra. Det skal flere Premier League-klubber ha fått med seg og ifølge The Sun skal flere klubber på øverste nivå i England ha et ønske om å signere den offensive midtbanespilleren. Leicester er blant klubbene som skal være svært interessert i 19-åringen, men også Leeds, Liverpool og Manchester City blir nevnt som klubber som følger med på Olise.

ManchesterUnited skal være interessert i 24 år gamle Yves Bissouma, skriver Daily Express. Midtbanespilleren i Brighton blir også fulgt tett av både Liverpool og Arsenal ifølge samme avis.

Arsenal har hatt en grusom start på Premier League-sesongen og flere har stilt spørsmålet om hvor lenge manager Mikel Arteta får beholde jobben. Ifølge Daily Mail ser det imidlertid fortsatt ut som klubbledelsen har tro på spanjolen. Avisen skriver nemlig at styret har tenkt til å gi manageren muligheten til å handle i det kommende overgangsvinduet og at de vil prioritere å signere en kreativ midtbanespiller.

Chelsea-stopper Antonio Rudiger har slitt med spilletid denne sesongen, men akter å bli værende og kjempe for sin plass. Det forteller han til den tyske TV-kanalen ZDF.

