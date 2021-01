Mandagens Premier League-rykter

Januarvinduet er åpent - og en tidligere Premier League-trener skal se mot gammel elev.

Sky Sports skriver at Paris Saint-Germain er i konkrete forhandlinger med Everton, i håp om å omgjøre Moise Keans låneopphold til en permanent avtale. Det vil i så fall koste den franske storklubben omtrent 31 millioner pund, hevdes det.

Det er ingen overraskelse at ryktene rundt Dele Alli og PSG øker i frekvens, all den tid Maurico Pochettino nå er bekreftet som ny hovedtrener i klubben. The Mirror skriver at den nye PSG-sjefen har fått tillatelse til å rydde opp i troppen, og det kan innebære et bud på Alli.

Paulo Dybala er i kontraktsforhandlinger med Juventus, og skal ha fått beskjed fra klubben om at de akter å selge han i sommer hvis partene snart ikke kan komme til enighet. Argentineren har tidligere vært koblet til flere Premier League-klubber, deriblant Manchester United og Tottenham.

(Ikke) alltid troverdige The Sun mener å vite at Ole Gunnar Solskjær kan gi beskjed til så mange som seks spillere at de kan forlate klubben i januar - det seg være på lån eller permanent basis.

Arsenal ønsker å hente tilbake Lucas Torreira fra låneoppholdet i Atletico Madrid, skriver La Nazione. Fiorentina skal også være interessert i å hente 24-åringen til sine rekker.

Liverpool har slitt voldsomt med skadeproblemer denne sesongen, og spesielt forsvarsrekka har vært sterkt utsatt. Det har nærmest vært forventet at Jürgen Klopp ville se mot en forsterkning i januar, men nå skriver Liverpool Echo at tyskeren ikke vet om noen overganger vil la seg gjøre.

