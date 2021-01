Mandagens Premier League-rykter

Arsenal-back skal være ønsket av Serie A-gigant.

Telegraph skriver at Napoli nå skal ha gjort Kieran Tierney til deres langtidsmål, etter at de mislyktes å hente Arsenals venstreback før forrige sesong.

Everton vurderer å gjøre et fremstøt for å hente Felipe Anderson, som for tiden er på lån fra West Ham til Porto. Det skriver Teamtalk.

Chelsea skal ikke være lystne på å la Ross Barkley gå til Aston Villa på permanent basis, skriver Birmingham Mail. 27-åringen er lånt ut til Birmingham-klubben ut sesongen, men har to og et halvt igjen av kontrakten på Stamford Bridge.

Newcastle kan være en mulig destinasjon for Chelseas Fikayo Tomori, som er ventet å bli lånt ut i løpet av måneden skriver Chronicle.

Den spanske spissen Brahim Diaz er ventet å forlate Milan og returnere til Real Madrid etter at låneperioden er over, til tross for at Jens Petter Hauges klubb ønsker å beholde 21-åringen. Det skriver Le10Sport.

Jadon Sancho har innrømmet å ha hatt en tung sesong for Borussia Dortmund, men tror han er på vei tilbake mot sitt beste etter å ha blitt koblet til Manchester United i hele sommer, skriver Manchester Evening News.

Agenten til Manchester Citys Fernandinho har hintet om at midtbanespilleren kan komme til å returnere til den brasilianske klubben Athletico Paranaense når kontrakten til 35-åringen utløper til sommeren. Det skriver Globo Esporte.

Fenerbahce vil ha 14 millioner pund for midtbanespilleren Ozan Tufan. Både Crystal Palace og West Bromwich skal være interesserte i 25-åringen, i tillegg til den russiske storklubben CSKA Moskva, skriver Hurriyet.

Liverpool har vært i samtaler med klubber i både Belgia, Nederland og Sveits rundt en mulig låneovergang for stoppertalentet Sepp van den Berg, skriver Goal.

Southampton-spiss Dan N'Lundulu, som har representert England på flere aldersbestemte landslag, er et overgangsmål for Real Betis. 21-åringen har 18 måneder igjen av kontrakten med Soton, skriver TodoFichajes.

