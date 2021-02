Mandagens Premier League-rykter

Flere Premier League-klubber jakter forsterkninger på ovegangsvinduets siste dag.

Leicester er interessert i å hente Watfords Nathaniel Chalobah på deadline day mandag. Det skriver Leicester Mercury. Manager Brendan Rodgers uttalte nylig at klubben er på utkikk etter en midtbanespiller.

Ifølge The Mirror har Leicester kommet med en forespørsel om å få låne Ainsley Maitland-Niles fra Arsenal. Southampton, West Bromwich og Newcastle er også interessert i 23-åringen.

Følg deadline day direkte

Søndag kveld kom meldingen om at Liverpool har lagt inn bud på Preston-stopper Ben Davies. Han er imidlertid ikke den eneste midtstopperen som kobles til Anfield mandag. Ifølge Daily Mail er Liverpool også interessert i Marseille-spilleren Duje Caleta.

Christian Eriksen, som sliter med lite spilletid i Inter og har blitt koblet til andre klubber, kan komme til å bli værende i Milano fram til sommeren. Inter-direktør Beppe Marotta sier ifølge Sky Sports at 28-åringen kan få en viktig rolle i siste del av sesongen.

Mauricio Pochettino er i ferd med å utforme sitt Paris Saint-Germain. Ifølge Independent ønsker han å få Sergio Ramos med seg på laget. Avisen hevder at den tidligere Tottenham-manageren ønsker å hente Real Madrid-veteranen til Paris til sommeren.

West Bromwich Albion håper å fullføre to overganger på deadline day mandag, skriver Express and Star. Både Celtas midtbanespiller Okay Yokuslu og Tottenhams Japhet Tanganga kan være på vei inn på lån, hevder avisen.

Everton-spissen Cenk Tosun lånes ut til Besiktas resten av sesongen. Det bekrefter den tyrkiske klubben på sine hjemmesider.

Newcastle er interessert i å signere Hamza Chodhury på lån resten av sesongen, skriver Newcastle Chronicle. Samtidig kan The Magpies sende Matty Longstaff på lån til Watford, hevder Football Insider.

Brighton-spissen Glenn Murray, som har vært lånt ut til Watford denne sesongen, nærmer seg nå en permanent overgang til Nottingham Forest, melder Argus. Murray, som har slitt med å få spilletid i Watford, blir i Forest gjenforent med Chris Hughton.

Reklame Strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen