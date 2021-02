Mandagens Premier League-rykter

Mourinho sikker på ny Son-kontrakt, mens Hodgson avslører at Zaha fortsatt drømmer om Champions League-spill.

Heung-min Son har vært i storform for Tottenham denne sesongen, og står etter 22 Premier League-kamper oppført med 13 mål og 6 målgivende pasninger. Nå er Jose Mourinho sikker på at sørkoreaneren vil skrive under på en ny kontrakt med London-klubben, melder Evening Standard. Hans nåværende strekker seg til sommeren 2023.

Crystal Palace-sjef Roy Hodgson avslører ifølge Daily Mail at Wilfried Zaha fortsatt drømmer om Champions League-spill, og at klubben forventer interesse for 28-åringen når overgangsvinduet åpner til sommeren igjen. I 2019 skal Palace ha avslått bud fra blant annet Arsenal og Everton.

Marc Overmars har en fortid som spiller i både Arsenal og Barcelona, og nå blir nederlenderen koblet med en sportsdirektør-rolle i begge klubber, skriver Mundo Deportivo. 47-åringen er per dags dato sportsdirektør i Ajax.

Flere PSG-stjerner har den siste tiden åpnet opp om en mulig Messi-overgang til den franske hovedstadsklubben, og nå skal Marco Veratti være den siste i rekken. «Å ha ham i laget hadde vært utrolig» sier blant annet italieneren til Canal+, gjengitt av Goal.

Alvaro Morata reiste før sesongen på lån til Juventus fra Atletico Madrid, og står så langt oppført med fire mål og åtte assist for Torino-klubben i Serie A. Den spanske avisen AS hevder at Juventus heller vil låne spissen enda en sesong, fremfor å utløse en utkjøpsklausul i låneavtalen.

Søndag ble det bekreftet at tidligere Bodø/Glimt-spiller Badou Ndiaye har reist på lån til den saudiarabiske klubben Al-Ain fra Championship-klubben Stoke.

Zlatan banker inn mål for AC Milan denne sesongen, men den italienske storklubben skal fortsatt ikke være sikre på om superspissen fortsetter neste sesong, skriver Goal. Hans nåværende kontrakt strekker seg frem til sommeren.

