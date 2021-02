Mandagens Premier League-rykter

Donnarumma kobles til storklubber, Chelsea på stopperjakt og Liverpool vurderer byttehandel med Sevilla.

Takumi Minamino er for tiden på utlån til Southampton fra Liverpool, men ifølge La Razon kan japaneren være aktuell for Sevilla fra og med neste sesong. Grunnen skal angivelig være at Merseyside-klubben vurderer å gjøre en byttehandel hvor den argentinske vingen Lucas Ocampos kommer inn dørene på Anfield.

Manchester United vurderer å legge inn et bud på AC Milan-målvakt Gianluigi Donnarumma, hevder Fichajes. Juventus, Bayern München og PSG blir også koblet til 21-åringen, som er på utgående kontrakt med Milano-klubben.

Samme avis skriver at Chelsea har startet opp samtaler med Bayern München om en mulig overgang for Niklas Süle. Football London skriver imidlertid at den tyske storklubben i utgangspunktet har et ønske om å forlenge kontrakten med midtstopperen, som går ut neste sommer.

Crystal Palace følger med på Juventus' 19 år gamle midtstopper Radu Dragusin, melder Corriere dello Sport. Rumeneren har også blitt koblet til Tottenham og Newcastle, men ifølge Football Italia er sannsynligheten større for at han forlenger med Torino-klubben.

West Ham skal være interessert i å hente Sevilla-spiss Youssef En-Nesyri, men ifølge Il Milanista kan London-klubben få kamp av AC Milan om marokkanerens signatur.

Fichajes hevder at West Ham også er interessert i å hente Goncalo Guedes fra Valencia, som skal ønske seg 15 millioner euro for vingen. Napoli og Monaco skal imidlertid også følge med på 24-åringen.

Nettavisen viser en rekke treningskamper med norske topplag. Full oversikt over planlagte sendinger finner du på Direktesport.no .

Tidligere Leicester- og Watford-manager Nigel Pearson skal være svært nær å ta over Bristol City. Det skriver flere engelske aviser, deriblant lokalavisen Bristol Post. Klubben ligger for øyeblikket på en 15. plass i Championship etter seks strake tap.

Skal vi tro Diario Gol er Real Madrid på utkikk etter en ny sentral defensiv midtbanespiller, og den spanske hovedstadsklubben skal ha sett seg ut Celta Vigos Renato Tapia.

Reklame Her er årets beste påskeegg