Mandagens Premier League-rykter

Jürgen Klopp med uttalelse om Mohamed Salah, Manchester City kobles med italiener og portugisisk forsvarsspiller på radaren til flere klubber.

Mohamed Salah kobles i ny og ne bort fra Liverpool, men manager Jürgen Klopp uttaler nå at egypteren er en meget viktig spiller for klubben og at han håper Salah vil være det i lang tid framover, ifølge Liverpool Echo.

Bayern München skal angivelig ha lagt inn et bud på Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly, hevder Tuttomercato. Budet skal lyde på 45 millioner euro. Koulibaly har tidligere blitt koblet med flere Premier League-klubber. Bayern har allerede sikret seg stopperen Dayot Upamecano fra RB Leipzig foran neste sesong og skulle ryktene om et bud på Napoli-stopperen medføre riktighet, kan det bli nytt midtforsvar i storklubben høsten 2021.

Inter Miami, der David Beckham er medeier, skal ha spillere som Lionel Messi fra Barcelona og Cristiano Ronaldo fra Juventus på ønskelisten. Beckham sier han har et ønske om å hente denne type spillere til MLS, skriver The Mirror.

AC Milan-direktør Paolo Maldini ønsker å gå i forhandlinger med Chelsea om en permanent overgang for stopper Fikayo Tomori. Han er for tiden på lån i den italienske klubben og Milan håper nå å få forhandlet fram en kjøpsopsjon verdt 26 millioner pund for 23-åringen, melder Sky Sports.

Både Manchester City og Real Madrid skal være interessert i Sassuolo-spilleren Manuel Locatelli. Juventus skal også har midtbanespilleren på radaren, ifølge Calciomercato.

Burnley og Newcastle følger situasjonen rundt Benfica-forsvarer Nuno Tavares, skriver portugisiske O Jogo. Napoli skal også være på jakt etter spilleren.

Everton-manager Carlo Ancelotti sier at klubben hentet Abdoulaye Doucoure fra Watford etter et forslag fra sportsdirektør Marcel Brands. Ancelotti har også tidligere snakket varmt om at Brands bør få beholde denne stillingen i Everton, melder Liverpool Echo.

Adam Armstrong kobles med en retur til Premier League, men Blackburn vil ikke la spissen gå billig. Newcastle er blant dem som har blitt koblet med Armstrong. Han vil i så fall koste rundt 25 millioner pund, selv om kontrakten med Blackburn kun varer fram til sommeren 2022, ifølge Daily Mail.

Klubben Carlisle tjener 10.000 pund hver eneste gang Manchester United starter en kamp med Dean Henderson i mål. Dette ble forhandlet fram til Carlisle solgte keeperen til storklubben da han var 14 år gammel, melder The Sun.

