Mandagskampen fjernes fra Eliteserien

Norsk Toppfotball har lyttet til supporterne: Nå fjernes mandags-kampen fra Eliteserien.

Ifølge en pressemelding fra Norsk Toppfotball (NTF) vil det nye formatet tre i kraft allerede neste sesong. Når Eliteserien sparkes i gang i begynnelsen av april vil dermed to kamper spilles på lørdag, mens det som vanlig vil spilles seks kamper i hovedrunden på søndag. Mandags-kampen flyttes således til lørdag.

Misnøye med mandagskampen

Eliteseriens mandags-kamp har lenge skapt misnøye blant norske fotball-supportere, kanskje særlig fordi det gjør det vanskelig å komme seg på bortekamp. I år ble det gjennomført 19 mandagskamper i Eliteserien.

– Vi har hørt på supporterne og flyttet mandagskampen inn i helgen. Det er et viktig grep som blant andre Norsk Supporterallianse (NSA) har vært pådriver for. Våre publikumsundersøkelser viser at de fleste fotballinteresserte nordmenn ønsker senere start på sesongen og at kampene konsentreres om helgene. Vi er svært glade for å levere begge deler, sier NTF-direktør Leif Øverland.

Les også Klanens talsmann frykter vold og maskering på norske tribuner

Til å begynne med vil lørdagskampene spilles henholdsvis klokka 16:00 og klokken 18:00, mens det i sommer og høst-månedene vil spilles kamper klokka 18:00 og 20:00.

Flytter Cupfinalen

NTF bekrefter samtidig at Cupfinalen vil flyttes til siste helg i oktober. I år ble Cupfinalen spilt i desember, på en grønn Ullevaal-matte flankert av store hauger med snø.

Ingen EM-kollisjon

Det presiseres også at Eliteserien vil gjennomføre serierunder mens det spilles kamper i Europa-mesterskapet i fotball kommende sommer. I pressemeldingen gjøres det samtidig klart at Eliteserie-rundene ikke vil kollidere med kampene som spilles i EM.

Les også Emil Bohinen trener med Sheffield United

– Vi er glade for at vi sammen med supportere, mediepartner og Norsk Toppfotball har funnet en løsning alle er fornøyd med, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norge Fotballforbund (NFF).

Den fullstendige terminlisten for 2020-sesongen legges frem av NFF torsdag denne uken. Allerede nå er det bekreftet at Eliteserien ruller i gang 4. april og avsluttes 29. november.

Les også Disse vinner Nettavisen-prisen 2019

Les også Deila forlenger kontrakten med Vålerenga