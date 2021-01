Mandzukic blir Milan-spiller ut sesongen

Jens Petter Hauge har fått en ny lagkamerat i Milan. En avtale med spissveteranen Mario Mandzukic (34) gikk tirsdag i boks.

Det opplyser Milan på sitt nettsted.

Mandzukic spilte sist for Al-Duail i Qatar. Der ble kontrakten hans avsluttet sist sommer etter bare et halvt år.

Før det hadde Mandzukic suksess i klubber som Bayern München, Atlético Madrid og Juventus. Han tok også VM-sølv med Kroatia sommeren 2018.

34-åringen har i første omgang skrevet under for et halvt år i Milan, men med opsjon på ett års forlengelse. Han får drakt nummer 9 og går inn i en angrepsrekke der også Hauge kjemper om spilletid.

