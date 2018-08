Mandzukic-nei til landslaget

Mario Mandzukic har spilt sin siste fotballandskamp for Kroatia. VM ble hans farvel.

Han meddelte nyheten via Instagram tirsdag. – Det er aldri et passende tidspunkt for å si farvel. Jeg mener at vi alle kunne spille for Kroatia så lenge vi lever fordi det ikke finnes større ære, skrev 32-åringen.

Kroatia kom til finalen i VM i sommer, men tapte 2–4 for Frankrike i gullkampen. – Vi levde ut vår drøm, skrev historie og følte kjærligheten fra tilhengerne, skrev Mandzukic.

Han fortsetter karrieren som klubbspiller i Juventus. Mandzukic fikk 89 landskamper og scoret 33 mål, et av disse kom i VM-finalen.

