Mané og Salah strålte i Liverpool-seier

Liverpool var enorm favoritt i Premier League-kampen mot Cardiff lørdag, og vant enkelt 4-1. Likevel måtte laget tåle at hjemmebanenullen sprakk.

Liverpools mål ble scoret av Mohamed Salah, Sadio Mané (2) og Xherdan Shaqiri. Callum Paterson scoret gjestenes mål. Salah ble kampens store spiller med ett mål og to målgivende.

Det er første gang Liverpool slipper inn mål på hjemmebane siden 24. februar. Siden den gang har klubben holdt nullen i 917 minutter, men 77 minutter var spilt da Cardiff ødela Liverpools statistikk.

Junior Hoiletts innlegg gikk via Virgil van Dijk og havnet hos Callum Paterson i boksen. Han kastet fram foten og pirket ballen mellom beina på Alisson. Det er brasilianerens første baklengs i serien siden han kom til klubben i sommer.

– Vi spilte bra, men det var perioder der vi kunne ha vært bedre, oppsummerte Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Tre forsøk

Mohamed Salah startet målfesten etter ti minutter, men da hadde Cardiff-keeper Neil Etheridge allerede hatt nok å gjøre i gjestenes mål. Sadio Mané fikk avsluttet, men Etheridge slo til retur.

Der var Georginio Wijnaldum, men hans forsøk ble blokkert. Da endte ballen i beina på Mohamed Salah, og han hamret ballen i nettet via knyttneven på kaptein Sean Morrison.

To minutter senere fikk Virgil van Dijk en god mulighet, men Liverpool-stopperens heading gikk i stolpen.

Gjestene fra Wales hadde lite å stille opp med, og de få ganger «The Bluebirds» fikk en kontringsmulighet ble de løpt opp av Liverpools forsvarere.

Redning på streken

Liverpool fikk en enorm mulighet til å doble ledelsen rett før pause. Alberto Moreno, som spilte sin første ligakamp for sesongen, la inn til Adam Lallana. Han headet forbi Etheridge, men Morrison sto på streken og fikk stanget ballen ut.

I stedet ble det 2-0 etter 66 minutter, da Sadio Mané fikk ballen i boksen. Midtbanespilleren så ut til å miste ballen både en og to ganger, men fikk tuppet den bort fra Cardiffs forsvarsspillere før han dunket den i lengste hjørne med et knallhardt skudd.

– Han spiller med brukket tommel og spiller med krampe. Jeg hadde ikke følt meg bra, men han spiller godt. Det er veldig fint, sier Klopp.

To raske mål

Etter at Cardiff reduserte, var det litt spenning på Anfield. Den forsvant etter 85 minutter. Salah fant innbytter Shaqiri, som tok seg inn i boksen. Etter å ha dratt av to mann, trillet han inn sitt første mål for Liverpool.

– Jeg har ventet på den i et par kamper. Jeg er stolt over å ha scoret mitt første mål her, og håper å fortsette med det, sier Shaqiri ifølge Liverpool Echo.

Tre minutter senere sto det 4-1. Salah spilte Mané i bakrommet. Alene med keeper chippet han inn sitt annet mål for dagen.

– Vi fortjente ikke å tape 1-4. Det er tøft for oss å møte storlagene. Kvalitetsforskjellen er stor, sier Cardiff-manager Neil Warnock.

Med seieren klatrer Liverpool opp til 26 poeng og legger press på de andre lagene i tetstriden

