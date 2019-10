Mané om da han ble rasende på Salah: - Det var en misforståelse

Liverpool-stjernen letter på sløret om reaksjonen som skapte overskrifter.

Det var i Liverpools Premier League-møte med Burnley borte denne sesongen at duoen Mohamed Salah og Sadio Mané vakte oppsikt og skaffet overskrifter.

De røde vant kampen, som ble spilt i slutten av august, med 3-0, men kunne ha vunnet med flere i et oppgjør der mål av Sadio Mané, Roberto Firmino og et selvmål ble utslagsgivende.

Mané var tydelig oppgitt over at Salah ikke valgte å spille ballen ved et par anledninger mot slutten av kampen. Mané sto i god posisjon, men egypteren valgte i stedet å gå for egne sjanser, noe som ikke resulterte i tellende resultat.

Da Mané ble byttet ut mot tampen av kampen var han tydelig oppgitt over rekkekameraten og angriperen gestikulerte voldsomt fra sin plass på benken.

- Klopp ble gledelig overrasket



Senegaleserens reaksjon førte selvsagt til spekulasjoner i media og tabloidene var ikke sene om å antyde at det var intern uro mellom de to stjernene.

Verken Salah eller Mané har kommentert episoden noe særlig, men i et intervju med franske Canal Plus åpner sistnevnte nå litt opp om forholdet til egypteren.

- Det var en misforståelse. Jeg ønsket bare å hjelpe laget. Du ser på lag som Manchester City, som ofte scorer fem og seks mål i en kamp. Om det er en mulighet for å «drepe» kampen så raskt som mulig ved å score flere mål, mener jeg at det er viktig å få gjort det, og derfor ble jeg frustrert, forteller Mané i intervjuet.

Han avslører at de to stjernene skværet raskt opp etter kampen. Dermed kunne Mané gi manager Jürgen Klopp gode og litt uventede nyheter da han ble kalt inn på managerens kontor dagen derpå. Tyskeren pustet nok lettet ut.

- Vi snakket sammen og så var alt som før igjen. Vi snakket først oss imellom, og så kalte manageren (Jürgen Klopp) meg inn på kontoret, og vi diskuterte hendelsen. Jeg fortalte ham at alt var i orden og da ble han gledelig overrasket, sier Mané,

Salah hevder han ikke så at Mané var bedre plassert i de nevnte situasjonene.

- Salah sa til meg: «Sadio, hvorfor er du så sint?». Jeg svarte ham: «Du burde ha gitt meg ballen». Da svarte Mo: «Jeg så deg ikke. Du vet at jeg ikke har noe imot deg».

- De andre brøt ut i latter



Mané innrømmer at han stusset litt over Salahs svar, og antyder at han ikke helt kjøper unnskyldningen, men påpeker at de to er gode kompiser både på og utenfor banen.

- Jeg visste jo at han ikke hadde noe imot meg, men reaksjonen hans var litt merkelig, synes jeg, sier Mané.

- Vi er alltid side om side. Jeg er nummer 10, han er nummer 11. Vi sender tekstmeldinger til hverandre i ny og ne. Og vi snakker sammen på telefon. Vi har ikke noe problem med hverandre, forteller senegaleseren i intervjuet.

Mané forteller at de andre spillerne på laget, synes det hele var ganske komisk.

- Alle de andre gjorde narr av oss for det. Georginio Wijnaldum, som liker å erte folk, ventet til alle var samlet, kom bort til meg og sa høyt: «Mo Salah, hvorfor hadde Mané lyst til å slå deg?». Det fikk alle på laget til å bryte ut i latter, sier Mané.

Usikker Salah



Liverpool har åpnet Premier League-sesongen på ypperlig vis og står med full pott etter de første åtte kampene. Det er allerede en luke på åtte poeng ned til Manchester City på andreplass. Søndag venter et møte med Manchester United borte.

Mané spiller etter alle solemerker fra start i kampen på Old Trafford. Salah på sin side gikk av banen med en skade etter møtet med Leicester i forrige serierunde, og ifølge engelske medier er det usikkert om han blir klar til kampen.

Gledelig for Liverpool er det imidlertid at keeper Alisson Becker trolig er tilbake til United-kampen. Det samme gjelder for stopperen Joel Matip.