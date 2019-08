Mané raste da Liverpool slo Burnley

Den senegalesiske stjernespilleren scoret én gang, men var fly forbannet da han ble tatt av banen like før slutt.

BURNLEY - LIVREPOOL 0-3:

Liverpool spilte ingen gnistrende kamp, men gjorde det som trengtes av dem i bortemøtet mot Burnley.

Et selvmål, samt scoringer fra Sadio Mané og Roberto Firmino sørget for tre sterke bortepoeng for Jürgen Klopp.

Sistnevnte ble også historisk da han la på til 3-0 etter pause. Det var spissens 50. scoring i Premier League, flere enn noen andre brasilianere i Premier League noensinne.

Resultatet gjør at Liverpool igjen har inntatt tabelltopp med 12 poeng. Manchester City ligger på annenplass med 10 poeng etter.

Sadio Mané spilte en ny god kamp lørdag, men var i alt annet enn godt humør da han ble tatt av banen i sluttminuttene. 27-åringen hadde muligheten til å bli spilt på nærmest åpent mål av Mohamed Salah like før han ble byttet ut, men sistnevnte forsøkte heller lykken på egenhånd.

Mané virket ikke nevneverdig oppgitt over sin lagkamerat like etter situasjonen, men da han ble tatt av banen virket det som følelsene tok overhånd for den tidligere Southampton-spilleren.

Han pekte og gestikulerte tydelig forbannet da han ble tatt av banen, og Joe Gomez og James Milner måtte sitte og roe ham ned i flere minutter på benken.

- Sadio Mané rasende på Mohamed Salah for ikke å ha spilt til ham inne i boksen. Liverpool leder 3-0 i Burnley, og Mané er rasende. Fint med sult, men en massiv overreaksjon, skriver Joe Prince-Wright i NBC Sports på Twitter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk ikke overraskende spørsmål om Manés reaksjon. Han forklarte utbruddet slik.

- Sadio Mané er en emosjonell fyr, og vi er alle individuelle. Det var noe som gikk en annen vei enn det han ønsket, men det er ikke byttet. Vi vil klargjøre det i garderoben, sier tyskeren ifølge BBC.

SINT: Mané var ikke nevneverdig fornøyd da han ble tatt av banen. Foto: Carl Recine (Reuters)





Burnley sjokkåpnet



Liverpool åpnet kampen overraskende svakt, og Burnley hadde en gyllen mulighet til å sjokkåpne kampen da Chris Wood fikk ballen etter et par minutter.

Spissen vendte bort Virgil van Dijk før han avsluttet mot mål, men Adrian i Liverpool-målet fikk holdt skuddet ute med en kvalifisert redning.

Tre minutter smalt det imidlertid i andre enden da Mohamed Salah forsøkte seg. Egypteren fikk ballen fra Sadio Mané, og bestemte seg for å smelle til på direkten. Ballen hadde retning det nærmeste hjørnet, men Burnley-keeper Nick Pope fikk en halv finger på ballen, som gjorde at den smalt i stolpen og forsvant ut.

Jürgen Klopp sitt mannskap jobbet seg sakte, men sikkert inn i kampen, og etter 21 minutter var Salah frampå igjen. 27-åringen ble nydelig spilt igjennom av kaptein Jordan Henderson, men fikk et dårlig touch som gjorde at Pope rakk å komme ut tidsnok.

Burnley-keeperen klarerte imidlertid inn i føttene til Salah, som fortvilet måtte se at ballen forsvant like på utsiden av stolpen.

Det måtte imidlertid tilfeldigheter til før Liverpool fikk sitt første mål. Trent Alexander-Arnold fikk ballen dypt i banen etter 33 minutter, og forsøkte å svinge ballen inn i feltet da den skiftet retning i ryggen til Chris Wood.

Retningsforandringen gjorde at Pope ble satt fullstendig ut av spill, og ballen dalte til slutt ned i keeperens høyre hjørne og i mål.

Like etter var det en forsvarsfeil som felte Burnley. Ben Mee rotet det fullstendig til for seg selv, og forærte ballen til Roberto Firmino. Brasilianeren fant Mané ute til venstre, og senegaleseren plasserte ballen til venstre for Pope og i mål.

HELDIG: Trent Alexander-Arnold (til høyre) var både heldig og god da han var siste Liverpool-spiller på 1-0-målet mot Burnley. Foto: Dave Howarth (Pa Photos)

Firmino-scoring

Den andre omgangen i Burnley vil ikke gå inn i historiebøkene som den mest underholdende, og Liverpool kontrollerte det meste som foregikk på Turf Moor.

Firmino forsøkte seg etter 65 minutter på et spark som lever opp til nasjonaliteten hans, men brassesparket til spissen ble blokkert av en Burnley-forsvarer.

Spissen hadde en gyllen mulighet til å bli spilt alene med Pope senere i den andre omgangen, men Salah valgte heller å gå for avslutning selv.

Etter 80 minutter valgte imidlertid sistnevnte å overlate ballen til Liverpools nummer ni.

Firmino fikk ballen på rundt 16 meter, og dunket ballen ned i det lengste hjørnet. Scoringen markerte også en milepæl for brasilianeren.

- Roberto Firmino med sitt 50. totalt i Premier League. Den første brasilianeren som gjør det i engelsk ligafotball, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller etter scoringen.