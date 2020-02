Manglerud Star opp på sluttspillplass

Manglerud Star slo Stjernen 6-1 borte, samtidig som Narvik tapte 1-4 hjemme for Frisk Asker. Dermed overtok Manglerud Star sluttspillplassen fra Narvik.

Oslo-klubben har i tillegg én kamp til gode på Narvik. Manglerud Start har tre seriekamper igjen, mens Narvik har to. Det skiller ett poeng i Manglerud Stars favør før de begge har spilt 45 serierunder.

David Booth (2), Mats Alexander Henriksen (2), Kjetil Martinsen og Pontus Finstad scoret målene for M/S mot Stjernen.

I Narvik starte det bra for hjemmelaget mot Frisk Asker da Joachim Engesveen gjorde 1-0 fem og et halvt minutter ut i 1. periode. Viktor Granholm utlignet til 1-1 knappe seks minutter senere. Phillip Marinaccio, Sebastian Johansen og Hampus Gustafsson scoret de tre siste for bortelaget.

Storhamar og Lillehammer er fortsatt på 2.- og 3.-plass trygt plassert etter suverene Stavanger Oilers. Storhamar slo Grüner 7-3 på borteis i Oslo, mens Lillehammer vant 4-1 borte over Sparta. Patrick Thoresen hadde ikke mindre en fire assists for Storhamar.

