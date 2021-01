Manificat reagerer på norsk fravær i Tour de Ski: - Forstår det ikke

Maurice Manificat kunne juble for sin første pallplassering på to år, men franskmannen stiller seg undrende til at det ikke stod noen nordmenn på startstreken.

Allerede tidlig i desember ble det klart at Norge ikke kom til å stille i årets Tour de Ski som følge av smittesituasjonen i Mellom-Europa.

Pierre Mignerey, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet, kunne til Nettavisen avsløre at avgjørelsen har skapt sinne i deler av det internasjonale langrennsmiljøet.

Også utøvere har stilt spørsmål til Norges valg og nå er franske Manificat sistemann ut til å stille seg undrende til nordmennenes valg.

Det gjør han at etter å ha kommet på pallen i søndagens jaktstart i Val Müstair.

- Vi forstår det ikke. Vi forstår ikke deres avgjørelse, men vi tenker nok ikke på samme måten, sier Manificat til svenske Aftonbladet.

- De er ikke her, men det er hva det er. Vi vil at de ska komme tilbake til sporten for det er en stor nasjon med mange sterke utøvere, forteller Manificat som håper å konkurrere mot norske løpere igjen i VM i Oberstdorf i februar.

- Ikke overrasket

Den norske landslagstreneren Ole Morten Iversen forteller til Nettavisen at det er som ventet at det kommer reaksjoner fra utøvere i Tour de Ski på Norges fravær.

- Vi må selvfølgelig finne oss i at det kommer en del kommentarer. De har sikkert andre tanker om det enn oss og det får de bare ha, sier Iversen til Nettavisen.

- Det er opplagt kulturelle forskjeller. Jeg er ikke overrasket over kommentarene som kommer. Det sårer ikke meg i hvert fall. Det er nesten noe vi må regne med, forklarer Iversen.

Treneren til de norske kvinnene føler seg fortsatt trygg på at de har tatt et fornuftig valg ved å ikke delta.

- Vi var og er fortsatt trygge på at det var det eneste riktige, forteller Iversen.

- Tviler på at han har full oversikt



Han får støtte av trenerkollega Eirik Myhr Nossum.

- Vi har tatt vår beslutning og gjort det vi føler er riktig ut ifra situasjonen. Selvfølgelig skulle vi gjerne ha konkurrert mot de beste i verden, men gitt situasjon så føler vi det var helt riktig av oss å ikke dra, sier Nossum til Nettavisen.

Landslagstreneren tror ikke Manificat har full oversikt over hverken regler eller situasjonen i Norge når han uttaler seg som han gjør.

- Jeg har ikke full oversikt over koronasituasjonen i hans hjemland og reglene som de må forholde seg til. På samme måte tviler jeg på at han har full oversikt over hvordan vi har det her, forteller Nossum.

- Risikoen er overalt, men vi ser på det som mindre risikabelt å være hjemme i Norge enn å reise til utlandet. Skulle man få det så er nok behandlingstilbudet bedre på hjemmebane enn å sitte i karantene i ti dager eller enda lenger i utlandet.

Fransk trener smittet

Mandag ble Tour de Ski rammet av koronasmitte for første gang da det ble klart at den franske treneren Alexandre Rousselet har testet positivt for Covid-19.

- Det måtte vel bare komme, sier trener Iversen.

Han er imidlertid tydelig på at han håper det går bra Rousselet.

- Det håper jeg virkelig, forteller den norske treneren.

Landslagskollega Nossum synes også at det var kjipt å høre om den positive prøven til franskmannen.

- Men jeg håper at de klarer å gjennomføre Tour de Ski uten flere tilfeller, sier Nossum.

Klare for renn på Lygna og NM

Mens resten av verdenseliten fortsetter å konkurrere i Tour de Ski med renn i Toblach og Val di Fiemme denne uken, gjør de norske utøverne seg klar for renn hjemme i Norge på Lygna førstkommende helg.

Senere i januar skal det også arrangeres NM i Trondheim.

Skal vi tro det norske trenerne er det en sulten gjeng med utøvere som kommer til å stille til start.

- Motivasjonen for å trene og for å gå fort resten av sesongen er i hvert fall veldig stor. Jeg tror alle gleder seg til å gå på Lygna, sier Iversen.

- Alle har hatt en fin jul, alle har trent bra og aller er veldig sugne på å gå skirenn. Nå merker de det litt ekstra nå som det er Tour de Ski. De tenker at det hadde vært artig å være med, men i år ble det ikke sånn, forteller trønderen.

Kollega Nossum deler den samme oppfatningen.

- Jeg tror folk er sulteforet på å få gå skirenn. Jeg tror folk gleder seg vilt mye. Jeg gjør i hvert fall, sier Nossum.

