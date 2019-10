Mann erkjenner ransforsøk mot Arsenal-stjerner

En 30-åring erkjente torsdag straffskyld for å ha forsøkt å stjele klokker fra Arsenal-spillerne Mesut Özil og Sead Kolasinac i juli.

Ashley Smith møtte i retten i London via videolink, og der erkjente han å ha deltatt i ransforsøket mot de to fotballstjernene 25. juli, skriver Sky Sports og andre britiske medier.

To menn på motorsykkel skal stoppet Özils bil i et område i Nord-London og deretter truet de to spillerne med kniv. Kolasinac klarte angivelig å jage de to ranerne bort, mens Özil søkte tilflukt i en tyrkisk restaurant i nærheten.

Smith blir sittende i varetekt, og straffeutmålingen mot ham skal skje i den samme domstolen 1. november.

Den andre siktede i saken, 26 år gamle Jordan Northover, møter i retten fredag.

Özil og Kolasinac slapp fra ransforsøket uten fysiske skader. De sto imidlertid over Arsenals første ligakamp for sesongen.

