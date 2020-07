Mann pågrepet for drapet på Premier League-stjernes bror

En mann sitter fengslet for drapet på Christopher Aurier i den franske byen Toulouse mandag. Avdøde er Tottenham-spiller Serge Auriers bror.

Det bekrefter påtalemyndigheten onsdag.

Ifølge en kilde i politiet skal mannen ha innrømmet å stå bak drapet.

Den franske avisen La Depeche hevder at motivet for drapet skal ha noe å gjøre med en «kjærlighetskrangel».

Ifølge L'Equipe skal en mann ha meldt seg selv til politiet tirsdag kveld, mindre enn 48 timer etter drapet.

Christopher Aurier, som var ett år yngre enn sin mer kjente fotballbror, ble skutt i magen utenfor en nattklubb i den franske byen Toulouse ved 05-tiden mandag.

Christopher Aurier spilte selv fotball for den franske 5. divisjonsklubben Toulouse Rodéo. Han har ifølge Le Figaro tidligere spilt for Lens, Gueugnon, Chantilly og belgiske Rebecq.

The Telegraph skriver at Tottenham vil gi Aurier tillatelse til å reise til Frankrike om han ønsker, som vil bety at han vil gå glipp av kampen mot Newcastle onsdag kveld.

Tottenham opplyste i en uttalelse etter skytingen mandag at de støtter Serge Aurier i det som er en vanskelig tid. Klubben ber om at spillerens privatliv respekteres.

– Alle i klubben sender sine dypeste kondolanser til Serge og hans familie. Våre tanker er med dem, het det i uttalelsen.

Christopher Aurier skal ha vært en kjenning av politiet, og ble i 2017 arrestert etter mistanke om angrep på en prostituert i Lille i Nord-Frankrike, skriver franske medier.

(©NTB)