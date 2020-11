Maradonas advokat krever at dødsfallet etterforskes

Diego Maradonas venn og advokat, Matias Morla, vil at fotballegendens død skal etterforskes.

Det skriver han i et innlegg på Instagram dagen etter at fotballegenden gikk bort.

– Det tok ambulansen mer enn halvtime å komme fram. Det er kriminelt idioti, skriver Morla i innlegget.

Han legger videre til at dette ikke kan ignoreres, og at han derfor vil be om at det blir igangsatt en etterforskning.

Advokaten og Maradona-vennen beskylder helsepersonell for ikke å ha behandlet fotballikonet i de siste 12 timene før 60-åringen ble funnet i sitt hjem.

Det skal ha blitt gjort gjentatte forsøk på gjenoppliving uten at dette lyktes da Maradona ble rammet av et hjerteinfarkt.

