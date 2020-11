Maradonas båre ankom Argentinas presidentpalass – flere hundre stilte seg i kø

Sørgende argentinere får ta en siste farvel med Diego Maradona. Fotballegenden skal for en periode ligge på lit de parade.

Maradonas kiste ankom presidentpalasset i Buenos Aires natt til torsdag. Der skal båren settes til syning.

Flere hundre argentinere trosset sene nattetimer og stilte seg i kø utenfor bygningen. Argentinas president Alberto Fernández har erklært landesorg i tre dager.

Maradona døde onsdag, 60 år gammel. Avisen Clarin skriver at fotballikonet ble rammet av hjertestans hjemme i Tigre noen mil nord for den argentinske hovedstaden. Han oppholdt seg der etter nylig å ha blitt utskrevet fra sykehuset der han ble operert for hjerneblødning.

En obduksjon vil bli gjort for å klarlegge dødsårsaken.

Onsdag kveld gikk svært mange ut i Buenos Aires' gater for å hedre Maradona. Særlig en melding i sosiale medier om å gi VM-helten fra 1986 «en siste applaus», gikk viralt.

Bannere med påskriften «D10S» var synlig i bybildet. Det spiller på det spanske ordet «dios», som betyr «gud» på norsk. Tallet 10 var Maradonas draktnummer.

– Jeg kan ikke tro det. Det er ufattelig. Man tror man kan komme seg gjennom enhver storm, men nei. Ingen er udødelige. Det føles som en vond drøm, sier Francisco Salaverry til nyhetsbyrået AFP.

28-åringen var blant dem som ville bruke onsdagskvelden til å minnes Maradona.



