Maradonas navn «besudlet» gjennom rettighetsavtale

Et veggmaleri utenfor Argentinos Juniors stadion i Buenos Aires hyller klubbens største sønn Diego Maradona. Stadion bærer hans navn, men heretter må han dele det med et kredittselskap som betaler for at stadion skal hete «Autocredito Diego A. Maradona». Foto: Natacha Pisarenko, AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )