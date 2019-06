Marca: - Kylian Mbappé ønsker ikke å signere ny kontrakt med Paris Saint-Germain

Hevder at den franske superstjernen ikke er fornøyd med tingenes tilstand.

Det kan virke som ting begynner å ulme for Kylian Mbappé i Paris Saint-Germain, skal vi tro den spanske avisen Marca. De skriver at den franske stjerneangriperen allerede har gjort det klart at han ikke ønsker å forlenge sin kontrakt i den franske hovedstaden.

PSG skal, ifølge Marca, ha gjort det klart for klubber at de overhode ikke kommer til å vurdere å selge sin superstjerne denne sommeren, men at de fort går en usikker fremtid i møte dersom han ikke signerer ny kontrakt før neste sommer.

Det hevdes videre at PSGs qatarske eiere har ved flere anledninger forsøkt å sette seg ned med Mbappé, for å komme til en løsning der han signerer ny kontrakt med klubben.

Vil ha større rolle

Tidligere har det blitt hevdet at det eksisterer en intern maktkamp i PSG der Mbappé i første omgang har ønsket å bli anerkjent som en større lederskikkelse i garderoben. Det har blant annet gjort at Neymar også kobles vekk fra klubben.

For Mbappé sin del så skal veldig mye handle om at klubben han signerte for sommeren 2017 ikke har utviklet seg i den retningen han hadde sett for seg, skriver Marca.

Det skal i første omgang handle om at han kun sitter igjen med en fransk ligatittel, hvilket han allerede hadde i Monaco. Han skal også ha vært veldig misfornøyd med hvordan klubben røk ut i Champions League for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Dette skal ha ledet til at franskmannen nå vurderer det som uaktuelt å signere noe forlengelse med Thomas Tuchels klubb. Han har fortsatt tre år igjen av kontrakten han signerte i 2017, som gjør at en overgang denne sommeren virker uaktuell.

Nyheten følger kort tid etter at det ble hevdet at Neymar ønsker seg tilbake til Barcelona, og at det allerede skal være lagt store planer i den katalanske hovedstaden for å hente ham tilbake.

Engelske The Times skrev at Barcelona kan være villige til å legge store summer på bordet, samtidig som de sender enten Ousmane Dembélé eller Coutinho den andre veien i overgangen.

Ville til Madrid

Klubben som nevnes hyppigst i forbindelse med Mbappé er Real Madrid. De var også en av klubbene som lå langflate etter franskmannen da han forlot Monaco sommeren 2017.

I et intervju med den spanske radiokanalen Cadena COPE fortalte tidligere PSG-sjef, og nåværende Arsenal-trener, Unai Emery at han ønsket å signere for Real Madrid da han til slutt endte opp i PSG.

- Vi la ned mye arbeid, vi snakket med ham og faren for å komme til PSG. Han ville til Real Madrid, han hadde også muligheten til å gå til Barcelona, men han hadde dratt til Madrid med øynene lukket, sa Emery den gang.

PSG maktet å overtale Mbappés familie etter å ha lagt «de nødvendige økonomiske summene på bordet», og siden har VM-helten fra 2018 vært å finne på Parc de Princes.

Denne sesongen har han for alvor vist seg som fransk fotballs beste spiller, og endte på 33 scoringer og syv målgivende i den franske toppdivisjonen. Det ledet til tittel i Ligue 1, men det franske storlaget tapte den franske cupfinalen mot Rennes.

Totalt i sin karriere står 20 år gamle Mbappé med smått sensasjonelle 87 mål og 48 målgivende på 86 klubbkamper i Ligue 1, ifølge nettstedet Transfermarkt.com.