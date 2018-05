Marca: - Neymar har fortalt PSG at han vil vekk

Skal jobbe med en overgang til Real Madrid.

Mye ligger til rette for Neymar kommer til å prege overskriftene også denne sommeren. Sist sommer gikk som kjent den brasilianske superstjernen til Paris Saint-Germain fra Barcelona for hele 222 millioner euro (rundt 2,1 milliarder kroner).

Nå hevder den spanske avisen Marca at 26-åringen har gjort det klart for den franske hovedstadsklubben at han igjen vil flytte på seg. De skriver videre at det er Real Madrid som ligger i førersetet for en overgang.

De skriver at Neymar skal selv ha bedt om et møte med klubbpresident Nasser Al-Khelaifi for å gjøre det klart at han ikke lenger ønsker å fortsette i klubben.

Skal ha tatt kontakt



Avisen skriver at Neymar skal angre på å ha gått til en liga av lavere kvalitet da han forlot Barcelona og La Liga, og at han i tillegg ikke har klart å vende seg til miljøet i garderoben.

Der skal de argentinske spillerne Ángel di Maria, Giovani Lo Celso og Javier Pastore ha stor makt, sammen med spissjuvelen Édinson Cavani.

Det gjenstår å se hva Tamim bin Hamad Al-Thani, eieren av PSG, mener om Neymars ønske, og dette er selve nøkkelen til en potensiell, skriver avisen.

LAGKAMERATER?: Kan Cristiano Ronaldo og Neymar spille i samme klubb til neste sesong?

Neymar skal allerede ha vært i kontakt med Madrid i desember der han skal ha gjort det klart at han var villig til å trykke på for en overgang til den spanske hovedstaden. Det skal være ønsket at overgangen finner sted før VM i Russland sparkes i gang.

Summene som vil være i omløp vil være av det astronomiske slaget. Ifølge Marca forventer Real Madrid at de må betale alt fra 260 til 300 millioner euro (rundt 2,9 milliarder kroner) for spilleren som ble tidenes dyreste fotballspiller sist sommer.

På toppen av dette kommer også Neymars lønn. Brasilianeren tjener 37 millioner euro netto i året (rundt 360 millioner kroner), ifølge avisen. Det kan visstnok by på problemer for Madrid som også ønsker å fornye kontrakten med Cristiano Ronaldo, som nå tjener «kun» 23 millioner euro i året (222 millioner kroner).

Ødelegger prosjektet



Real Madrid-trener Zinédine Zidane ble spurt om en potensiell overgang på sin pressekonferanse før oppgjøret mot Celta Vigo, og utelukket ikke et fremstøt for brasilianeren.

- Jeg er ikke den til å si noe som helst. Jeg er opptatt med det jeg har foran meg. Jeg beklager fordi det jeg kan si har ingenting å gjøre med deres spørsmål. Etter finalen (Champions League-finalen mot Liverpool i Kiev) så snakker man med klubben. Akkurat nå kan jeg ikke fortelle deg noe, sa Zidane ifølge Marca.

En overgang skal i stor grad handle om ære, skriver avisen videre. Det vil nemlig bli sett på som ødeleggende for PSGs prosjekt å miste sin største stjerne etter kun én sesong.

Sist sommer bruke klubben nærmere 400 millioner euro (rundt 3.8 milliarder kroner) på å sikre seg Neymar og det franske stjerneskuddet Kylian Mbappé. Det er uvisst om PSGs qatarske eiere ønsker å gi slipp på dette så fort.

Avisen skriver uansett at Neymar nå virker å ha bestemt seg for at han ønsker en overgang til Madrid «koste hva det koste vil».

Denne sesongen har Neymar kunne feire seier både i Ligue 1 og den franske cupen med PSG. I Champions League ble det exit i åttedelsfinalen mot, nettopp, Real Madrid.

Han har ikke spilt en kamp for PSG siden 25. februar. Da skadet han foten sin mot Marseille, og har blant annet dratt tilbake til Brasil for å hvile seg inn mot sommerens VM.

PSGs nummer ti står med 28 scoringer og 19 målgivende på 30 kamper for den franske seriemesteren.

