Marca: - Real Madrid selger Keylor Navas til Paris Saint-Germain

I retur kommer den franske VM-vinneren Alphonse Areola.

Keylos Navas' tid i Real Madrid går mot slutten, skal vi tro den spanske avisen Marca. De rapporterer nemlig at den spanske hovedstadsklubben er enige med Paris Saint-Germain om en overgang for keeperen.

De skriver at avtalen praktisk talt er i orden, og at den kan gjøres offisiell allerede på mandag. De skriver videre at Madrid mottar 15 millioner euro for den costaricanske stjernen.

Som et ledd i avtalen sender PSG sin keeper, VM-vinneren Alphonse Aréola, motstatt vei på lån i ett år.

Franske RMC skriver også om byttehandelen, og bekrefter at Aréola har blitt enig med Real Madrid om sine personlige betingelser før han pakker sekken og tar turen til den spanske hovedstaden.

TIL MADRID: Alphonse Aréola ser ut til å være på vei til Real Madrid. Foto: Charles Platiau (Reuters)

De skriver videre at Aréola ikke så for seg å bevege på seg denne sommeren, men skal ha vært klar over at PSG har ønsket å forsterke seg på keeperplass.

Han var blant de 23 som var i den franske VM-troppen som gikk til topps under mesterskapet i Russland sommeren 2018. Han var franskmennenes tredjevalg bak kaptein Hugo Lloris og veteranen Steve Mandanda.

Det kan fort bli et gjensyn med Santiago Bernabéu for Keylor Navas denne sesongen. De to storklubbene er nemlig trukket i samme gruppe i Champions League.

Navas har vært med å vinne hele tre Champions League-trofeer med Real Madrid. Han voktet buret i alle finalene mellom 2016, 2017 og 2018 da de hvitkledde gikk til topps i Europas gjeveste klubbturnering.

Han har også vært med å vinne et seriemesterskap i Spania med Real Madrid, og tok også den spanske supercupen i 2017. Han har også vært med å vinne hele fire Klubb-VM med Real Madrid.