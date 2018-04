Marca: Ødegaard i Madrid-møte om fremtiden

Skal ha returnert til den spanske hovedstaden.

Martin Ødegaards opphold i Heerenveen ser ut til å være over. Nordmannens skade mot Heracles ser ut til å holde nordmannen borte fra banen i lengre tid.

Nederlandsk media har tidligere erfart at den tidligere Strømsgodset-spilleren har pådratt seg et brudd i mellomfotsbeinet. Det skal ha ført til at han nå er tilbake i Madrid.

Spanske Marca skriver lørdag at Ødegaard har rapportert tilbake på Valdebebas, treningsfeltet til Real Madrid. Der skal han innen kort tid møte med Madrid-ledelsen for å bestemme fremtiden, skriver Marca.

De skriver at det er ventet at Ødegaard er ute i to måneder, ifølge skaden som rapporteres i nederlandsk media, og at det da vil bli bestemt om nordmannen slutter seg til førstelagets oppkjøring etter drar på et nytt utlån.

I mars skrev den spanske avisen Sport at Madrid skal være usikre på Ødegaard, og mente at hans nivå hadde stagnert etter oppholdet i Heerenveen. De rapporterte også at det er ventet at nordmannen blir med på sesongoppkjøringen med Madrid. Dette var før nordmannens skade.

Selv har Ødegaard vært klar på at han fort kan gå på et nytt utlån før sesongen 2018/2019 sparkes i gang.

