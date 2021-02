Marca: PSG må selge Mbappé for å gjøre plass til Messi

Når Lionel Messi skal velge seg klubb til sommeren kan det sette i gang en dominoeffekt med flere overganger for verdens største fotballstjerner.

Etter et januarvindu med lite aktivitet på overgangsmarkedet, kan det skje store omveltninger i Fotball-Europa til sommeren når kontrakten til Messi går ut med Barcelona, hevder Marca.

Ifølge den Madrid-baserte avisen vil Barcelona mest sannsynlig ikke være i stand til å matche den svært lukrative kontrakten superstjernen har nå. Dermed vil Messi til sommeren høyst trolig forlate klubben han har vært en del av i 20 år.

Paris St. Germain og Manchester City skal være først i køen til å sikre seg spilleren mange regner som tidenes beste fotballspiller, men det er ikke bare kontrakten til Messi som kan komme til å koste dem dyrt.

Mbappé ut?

For selv om PSG sponses med utallige milliarder fra eierne fra Qatar, setter fotballens regler om økonomisk fair play (FFP) en stopper for at den franske storklubben kan hente inn Messi uten å kvitte seg med en av sine superstjerner.

Ettersom Neymar er en god venn av Messi etter deres tid sammen i Barcelona, og er den største grunnen til at argentineren muligens velger franskmennene, er det Kylian Mbappé som angivelig må vike plass om Messi velger PSG.

Det kan være ekstra godt nytt for Real Madrid som i tillegg til å slippe å møte Messi minst to ganger i sesongen, kan ende opp med muligheten til å hente Mbappé til den spanske hovedstaden.

Dersom det ikke blir Madrid for Mbappé, skriver Marca at Jürgen Klopp og Liverpool kan være villige til å selge Mohamed Salah for å gjøre plass til den 22 år gamle franske VM-vinneren.

Kan avslutte i City og MLS

Mens PSG sikler etter å gjenforene Messi og Neymar, er også Pep Guardiola veldig interessert i å gjenforenes med sin tidligere stjerneelev i Manchester City.

Den engelske ligalederen kan friste Messi med spill under en av hans favorittmanagere, muligens side om side med kameraten Sergio Agüero. I tillegg kan klubbens samarbeid med MLS-klubben New York City FC være et trekkplaster for Messi.

Argentineren uttalte nemlig like før nyttår at han kunne tenkt seg å spille i MLS.

– Jeg har lyst til å spille i USA en dag. Det har alltid vært en av mine drømmer, men jeg vet ikke om det vil skje, sa Messi i et intervju med spanske La Sexta.

(©NTB)

