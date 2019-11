Marcello Lippi mener Massimiliano Allegri burde overta United-jobben etter Solskjær

Ole Gunnar Solskjærs United-eventyr vakler - og italiensk trenerlegende kommer med sin favoritt til å overta jobben.

Etter en liten rekke med gode resultater, kom Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ettertrykkelig ned på jorda igjen med tapet Bournemouth i forrige serierunde.

Etter 11 Premier League-runder har Solskjærs mannskap nå sanket beskjedne 13 poeng - en poengfangst som betyr at United i skrivende stund er langt unna topp-fire-ambisjonene denne sesongen.

- Det har vært noen mørke år

Det spekuleres dermed selvfølgelig i potensielle erstattere i sjefsstolen på Old Trafford, og ett navn som til stadighet dukker opp er Massimiliano Allegri. Italieneren står uten jobb etter at han forlot Juventus før nåværende sesong.

I et eksklusivt intervju med Daily Mail, forteller nå Marcello Lippi at han holder Allegri som en personlig favoritt til å overta United-jobben. Lippi er mannen som var trener for Italia da de vant VM i 2006.

- Allegri ville vært bra i alle klubber, og som en stor tilhenger av det engelske laget (Manchester United) ville jeg vært glad for å se han ta jobben. Manchester United er historien til engelsk fotball. Det har vært noen mørke år, men klubben er fantastisk fra klubbstrukteren til spillerne. Alle skjønner hva det betyr å spille på Old Trafford, sier Italia-legenden.

Og legger til:

- Først og fremst så synes jeg Solskjær var en eksepsjonell spiss - og en god trener. Hva gjelder Allegri, så anser jeg han som en eksemplarisk proff type, som har Juventus-stilen i blodet sitt. Mitt dype vennskap med sir Alex Ferguson tillater meg å si at han ville vært det beste alternativet for United.

Allegri var en storsuksess i Juventus, og vant fem Serie A-titler på rappen før han frivillig ga seg i Torino-klubben. Det er liten tvil om at til tross for at Juventus og Manchester United kan sammenlignes på størrelse - er United i langt dårligere stand enn «den gamle dame» har vært de siste sesongene.

VINNERSKALLE: Massimiliano Allegri har vunnet det meste med Juventus. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Usikker Evra-rolle

Lippi tror dog at Allegri er klar for en ny type oppgave. Allegri skal også være godt i gang med engelskkurs, noe som vil gjøre overgangen enklere, mener Lippi.

- Som jeg har sagt tidligere, så takket jeg nei til Tottenham fordi jeg ikke mestret språket - og fordi jeg hadde for mye respekt for Juventus. Allegri lærer allerede engelsk, og er perfekt for den britiske stilen. Han er forberedt og «skarp». Han leser spillet med den største selvfølgelighet.

- Han elsker utfordringer og jeg har stor respekt for han. Jeg synes han er en seriøs og godt forberedt person, en «stor» italiener som vil gjøre det bra i England.

Daily Mail har tidligere meldt at Allegri ønsker å bringe med seg Patrice Evra til trenerstaben sin i Manchester United - om han skulle få jobben.

Evra er som kjent en United-legende av rang, og vant blant annet fem Premier League-titler, samt Champions League-troféet i sin tid som United-spiller. Ikke bare skal det være et ønske, Allegri skal sågar ha lovet Evra en rolle i staben sin.

- Helt ærlig, så vet jeg ikke om Evra ønsker å bli en trener eller assistent. Når det kommer til Allegri, så kan jeg fortelle deg at han er klar for United. Med Evra så man bli klar over hvilken rolle han ønsker. Han er en mann med store evner og menneskelige kvaliteter, sa den italienske ringreven.

Marcello Lippi har i tillegg til Italia-suksessen hatt en lang trenerkarriere. Lippi har trent klubber som Atlanta, Napoli, Inter og Juventus i to omganger.